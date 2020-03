Ahmad Abdul Merilis Up To The Sky

Penyanyi Ahmad Abdul atau lebih akrab disapa "Abdul Idol" mengusung tema lingkungan alam dalam single terbarunya yang berjudul Up To The Sky.

"Kebetulan video klipnya memang mengangkat tema lingkungan banget dan itu proses semuanya di Bali. Ada pegunungan, air terjun, dan harapannya juga bisa menunjukkan keindahan Indonesia, salah satunya diwakilkan oleh Bali," katanya di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Jumat (6/3).

Pada Kamis (5/3), Abdul Idol bersama sebanyak 250 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Tanah Air ikut menanam pohon pada kegiatan yang digagas Djarum Foundation melalui Djarum Trees For Life (DTFL) bekerja sama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Tengah melalui Program Candi Sadar Lingkungan (Candi Darling) di kawasan kompleks percandian Gedongsongo di lereng Gunung Ungaran.

"Harapannya bisa membuat masyarakat lebih sadar bahwa kalau kita bisa menjaga alam dan lingkungan 'kan kita juga yang enak 'ngeliatnya'," kata runner up Indonesian Idol 2018 dari Bali itu.

Ia menjelaskan bahwa single Up to the Sky itu adalah perjuangannya menjadi penyanyi dan juga ingin mengangkat cerita tentang alam.

"Klipnya beda banget, sangat indah. Jadi, tidak perlu ke luar Indonesia, di sini juga indah asal alam tetap dijaga. Jadi juga menyuarakan alam ke banyak orang," katanya.

Lagu terbaru itu, kata Abdul, adalah ciptaannya sendiri yang dibantu musisi lainnya seperti Marco Steffiano dari grup musik Barasuara. (OL-12)