Filma Konsisten Hasilkan Minyak Goreng Bermutu

SINAR Mas Agribusiness and Food terus berinovasi meningkatkan kualitas produk kelapa sawit, seperti minyak goreng dan margarin, agar memberikan manfaat nutrisi bagi para konsumen serta mendukung gaya hidup sehat masyarakat di Tanah Air.

Head of Research and Development Sinar Mas Agribusiness and Food Paul Wassel mengatakan dalam kandungan minyak goreng dan margarin Filma yang mereka produksi, misalnya, memiliki kandungan pro vitamin A, B, D, dan E. Selain itu, minyak dan margarin Filma juga dibuat dengan buah sawit segar pilihan yang diproses kurang dari 24 jam. "Di pusat penelitian dan pengembangan Marunda, perusahaan memiliki laboratorium pertama khusus lemak dan minyak nabati di Indonesia yang memiliki ISO 17025 agar dapat menghasilkan produk bermutu secara konsisten," tambah dia.

Marketing Manajer Filma Diosinus Hartanto menambahkan bahwa keunggulan dari minyak goreng Filma ialah tidak mudah menghitam. Adapun untuk margarin ialah 100% margarin nabati. "Saat ini kami pun mengeluarkan packaging minyak yang lebih baru dan lebih segar dengan gambar hati yang mengekspresikan aksi cinta sepenuh hati dari Filma," tutupnya. (Gan/S-3)