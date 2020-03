Taylor Swift Musikus Terlaris di Dunia

PENYANYI pop perempuan Taylor Swift, 30, dinobatkan sebagai musikus terlaris 2019 oleh International Federation of the Phonographic Industry (IFPI). Penghargaan itu dikantongi Swift berkat penjualan global yang kuat dari album ketujuhnya, Lover, yang dirilisnya pada Agustus 2019 lalu.

Single lagu-lagunya yang merajai tangga lagu teratas di seluruh dunia juga menjadi faktor ia didapuk penghargaan itu. Dengan penghargaan utama yang diperolehnya itu, Swift berhasil mengalahkan musisi dunia papan atas lainnya, seperti Ed Sheeran, Posting Malone, Billie Eilish, hingga BTS. "Ia secara resmi menjadi artis global nomor satu terbesar tahun ini. Selamat!," tulis IFPI dalam utas Twitter resminya.

Hal ini sekaligus menandakan Swift sebagai penyanyi-pencipta lagu yang berhasil meraih penghargaan tersebut untuk kedua kalinya setelah pertama kali diraihnya pada 2014 lalu. Album Lover terbarunya yang dirilis Republic Records itu menduduki nomor 1 Billboard 200 saat dirilis dan terjual sebanyak 867 ribu unit dalam Minggu pertama. Dari album itulah menelurkan single hit ME! yang berkolaborasi bersama Brendon Urie dari Panic! At the Disco, You Need to Calm Down, dan Lover yang mewarnai tangga lagu dunia.

IFPI yang mewakili industri musik rekaman di seluruh dunia setiap tahunnya memilih 10 musikus terlaris berdasarkan perolehan penjualan di semua format, termasuk streaming, album digital dan fisik, serta penjualan single. (Uca/H-2)