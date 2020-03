Ini Daftar Event Olahraga Dunia yang Terdampak Korona

WABAH virus korona, yang telah menewaskan 3.200 orang dan menginfeksi 90.000 di lebih dari 60 negara di seluruh dunia, juga telah berdampak besar pada kegiatan-kegiatan olahraga dan berikut ini sejumlah catatan dari AFP, kemarin, terkait pengaruh terkini wabah virus korona terhadap olahraga global.



Sepak bola



Di Italia, negara Eropa yang paling terpukul dengan 107 kematian akibat virus itu, diumumkan bahwa semua pertandingan - serta semua acara olahraga utama - akan dimainkan secara tertutup hingga 3 April.



''Menutup pintu tetapi melanjutkan pertandingan adalah hal yang tepat untuk dilakukan, sehingga orang-orang tidak berisiko,'' kata ketua

Inter Milan Steven Zhang kepada BBC.



Semifinal Piala Italia minggu ini ditunda hingga tanggal yang akan diatur kemudian, sementara sejumlah pertandingan liga dibatalkan selama dua akhir pekan terakhir.



Di tempat lain, pembukaan kompetisi J-League Jepang ditunda hingga pertengahan Maret sementara China menangguhkan semua sepak bola domestik dan menangguhkan tanpa menyebut batas waktu untuk musim Liga Super papan atas yang seharusnya dimulai pada 22 Februari.



Liga Swiss telah menangguhkan semua pertandingan Liga Super dan divisi dua hingga 23 Maret. Pertandingan Valencia vs Atalanta pada Liga Champions 10 Maret akan dimainkan secara tertutup.



Rugby



Pertandingan rugby Enam Negara antara Irlandia dan Italia di Dublin, yang dijadwalkan pada hari Sabtu, telah dibatalkan. Pertandingan antara tim rugby Italia kontra Inggris yang ditetapkan berlangsung di Roma pada 15 Maret akan dimainkan tanpa penonton. Turnamen Sevens World Series di Hong Kong pada 3-5 April dan Singapura pada akhir pekan berikutnya ditunda.



Otomotif



Grand Prix Formula Satu China, yang ditetapkan 19 April di Shanghai, dibatalkan, begitu juga balapan Formula E 21 Maret yang dijadwalkan untuk Sanya di pulau Hainan, China.

Lomba awal musim balap motor MotoGP Qatar, yang seharusnya digelar hari Minggu, dan MotoGP Thailand juga telah dibatalkan.



Golf



Ketua Tur Eropa menunda Kejuaraan Maybank di Malaysia dan China Open di Shenzhen - keduanya dijadwalkan April.

Tur LPGA AS membatalkan ketiga acara awal musim yang menguntungkan di Asia dengan total hadiah lebih dari 5 juta dolar AS.

The Abu Dhabi Ladies Open, yang akan dimulai pada hari Jumat, dibatalkan pada hari Rabu.



Balap sepeda



Dua etape terakhir balap sepeda Tur UEA ditinggalkan dengan pembalap dan tim kemudian dikarantina di hotel mereka di Abu Dhabi. Negara Teluk itu mengumumkan enam kasus virus corona yang terkait dengan event balap sepeda yang terbengkalai itu - dua orang Rusia, dua orang Italia, satu orang Jerman, dan seorang warga Kolombia telah terinfeksi.



Tim balap sepeda Australia Mitchelton-Scott mengatakan mereka mengundurkan diri dari serangkaian balapan besar termasuk Paris-Nice dan Milan-San Remo. Tim akan absen di balapan antara 4-22 Maret di Italia (Strade Bianche, GP Industria, Tirreno-Adriatico, Milan-San Remo, Trofeo Binda), Prancis (Paris-Nice), Belgia (Nokere) dan Belanda (Ronde van Drenthe).



Tenis



Kualifikasi Piala Davis antara Italia dan Korea Selatan di Cagliari dan Jepang melawan Ekuador di Miki akan dimainkan tanpa penonton.



Bola basket



Peluncuran Liga Bola Basket Afrika perdana telah ditunda. Liga 12 tim yang didukung NBA dijadwalkan akan dimulai pada 13 Maret di Dakar, Senegal.



Atletik



Kejuaraan Dunia Indoor, dijadwalkan di Nanjing China, 13-15 Maret, ditunda selama setahun.



Biliar



Turnamen snooker bergengsi China Terbuka, yang dijadwalkan akan diadakan antara 30 Maret dan 5 April, dibatalkan pada akhir Januari lalu.



Olimpiade



Presiden Komite Olimpiade Internasional Thomas Bach mengatakan bahwa skenario mimpi buruk membatalkan atau menunda Olimpiade Tokyo tidak dibahas pada pertemuan kunci.



''Tidak ada kata pembatalan atau penundaan yang disebutkan hari ini selama pertemuan Dewan Eksekutif,'' kata Bach kepada wartawan di

Lausanne, kemarin, sembari menegaskan, tidak akan menambah bahan bakar ke dalam api spekulasi dan berkomitmen penuh untuk kesuksesan Olimpiade Tokyo.



Olimpiade 2020 berlangsung pada 24 Juli - 9 Agustus. Jepang mengatakan akan menyesuaikan kirab obor Olimpiade yang akan dimulai bulan ini.



Api Olimpiade akan tiba di Jepang pada tanggal 20 Maret dan berangkat kurang dari seminggu kemudian dengan estafet nasional yang akan dimulai di Fukushima.(OL-2)