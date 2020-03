Karyawan Kontrak Facebook di Seattle Terjangkit Korona

PERUSAHAAN Facebook mengonfirmasi bahwa satu orang karyawan kontrak di kantor Seattle, Amerika Serikat (AS), didiagnosis terjangkit virus corona, COVID-19, Kamis (5/3).

Akibat peristiwa tersebut Facebook menyatakan akan menutup lokasi kantor hingga 9 Maret mendatang.



''Seorang karyawan kontrak yang berbasis di kantor kami, Stadium East, telah didiagnosis terinfeksi COVID-19,'' kata Facebook melalui

sebuah pernyataan tertulis.



Pihak Facebook menyebut telah memberitahukan kabar ini kepada para pegawai, dan meminta mereka yang bekerja di semua lokasi di Seattle untuk mulai bekerja dari rumah sampai akhir bulan ini.

Seattle di Washington DC tercatat sebagai wilayah dengan konsentrasi kasus terkonfirmasi infeksi corona terbanyak di AS.



Per 5 Maret 2020, sebanyak 159 total kasus dilaporkan terjadi di seluruh AS, dengan 11 kasus kematian dan delapan kasus berhasil disembuhkan.



Sebelumnya pada Selasa (3/3), perusahaan penjualan daring yang juga berbasis di Seattle, Amazon, telah melaporkan kasus pertama infeksi virus corona di antara para pegawainya. (Reuter/OL-2)