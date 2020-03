James Bond 'No Time To Die' Ditunda hingga November

SERI terbaru film James Bond 007, "No Time to Die", yang rencananya dirilis April ditunda akibat wabah virus corona atau COVID-19. Film James Bond ke-25 diputuskan untuk diundur menjadi November mendatang. Demikian diumumkan di akun Twitter resmi James Bond.

'No Time to Die' menjadi film Hollywood pertama yang terpaksa harus menggeser jadwal peluncurannya lantaran wabah COVID-19 yang merebak di banyak negara dunia. Produser serial James Bond; Michael G. Wilson dan Barbara Broccoli mengatakan bahwa "Setelah pertimbangan yang cermat dan evaluasi menyeluruh dari pasar teater global, perilisan 'No Time to Die' akan ditunda hingga November 2020."

Pengumuman itu muncul beberapa hari setelah pendiri dua situs penggemar 007 mendesak agar distributor MGM, Universal, dan produser EON untuk menunda jadwal peluncuran 'No Time to Die', mengingat wabah COVID-19 yang kian merebak secara global. Kini, film yang disutradarai oleh Cary Joji Fukunaga akan dijadwalkan rilis di Inggris pada 12 November, dan di Amerika Serikat (AS) pada 25 November.

Ketika wabah COVID-19 mulai merebak, tur promosi untuk 'No Time To Die' juga dibatalkan di Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang. 'No Time To Die' menandai penampilan kelima sekaligus terakhir Daniel Craig sebagai agen rahasia 007, menjadikan film tersebut sangat dinanti oleh banyak penggemar. Selain itu, 'No Time To Die' juga dibintangi oleh pemenang Aktor Terbaik Oscar 2019, Rami Malek, yang berperan sebagai tokoh villain bernama Safin.

Muncul kekhawatiran bahwa wabah COVID-19 dapat menghantam industri perfilman box office, karena beberapa negara telah melarang atau membatasi pertemuan publik yang besar - sebagaimana teater maupun bioskop. Film live-action Disney 'Mulan', dan 'Sonic the Hedgehog' juga baru saja mengumumkan penundaan peluncurannya di Tiongkok setelah COVID-19 menyebar.

Adapun Paramount Pictures telah menghentikan produksi 'Mission: Impossible VII' di Italia karena kekhawatiran wabah COVID-19 yang kian merebak. Kekhawatiran virus COVID-19, juga membuat Sony Pictures pun menutup sementara kantornya di London, Paris dan Gdynia, Polandia. (cnbc/bbc/M-1)