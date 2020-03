Prisa Rianzi Tertekan Berat Badan Naik

PENYANYI Prisa Rianzi mengaku sempat merasa stres akibat berat badannya naik hingga 100 kg seusai melahirkan anak pertama pada 2013 lalu. Ia semakin tertekan akibat didiagnosis dokter mengidap autoimun.

"Jadi (penyakit) autoimunnya itu sempat parah sekali sampai aku tuh nyerah gitu," kata Prisa saat berbincang di Jakarta, Selasa (3/3). Akibat penyakitnya, Prisa terpaksa mengonsumsi obat dengan dosis yang cukup tinggi hingga berakibat pada tubuhnya.

"Aku harus minum steroid yang berat banget dan itu merusak ginjal aku juga dan aku sakit. Bedrest dan terus kayak badan aku 100 kg dan aku malu ketemu teman-temanku," tambah dia. Ia mengatakan tidak percaya diri bertemu dengan teman-temannya karena beran badannya.

"I lost my friends, my confidence. Terus juga aku enggak produktif. Padahal, dari kecil aku produktif banget, aku selalu create everything. Aku suka banget membuat karya, tapi sejak itu aku jadi enggak bisa berkarya karena stres banget," imbuhnya.

Prisa tak ingin larut dalam keterpurukan. Dia kemudian mencari jalan untuk bangkit kembali dari masalah yang dihadapinya tersebut. Kondisinya membaik setelah ia mengatur pola makan dan rutin berolahraga. (Ant/H-3)