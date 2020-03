Tara Basro Sebarkan Positivisme

AKTRIS Tara Basro, 29, mengaku kini tak terlalu ambil pusing dengan standar kecantikan yang ada. Ia mengunggah fotonya yang memperlihatkan bentuk tubuhnya yang berisi. Terlihat lipatan lemak di perutnya serta stretch mark di beberapa bagian sengaja tidak ia sembunyikan.

'Dari dulu yang selalu gue dengar dari orang adalah hal jelek tentang tubuh mereka, akhirnya gue pun terbiasa ngelakuin hal yang sama, mengkritik dan menjelek-jelekkan,' tulis Tasra di unggahannya pada Selasa (3/3). Tara mendapat pujian dan dukungan dari sesama selebritas dan warganet atas keberaniannya mengunggah foto tersebut.

'Andaikan kita lebih terbiasa untuk melihat hal yang baik dan positif, bersyukur dengan apa yang kita miliki, dan make the best out of it daripada fokus dengan apa yang tidak kita miliki,' lanjutnya. Ia menambahkan, perlu perjalanan panjang hingga ia menyadari bahwa ia mencintai tubuhnya dan bangga akan hal itu. 'Let's yourself bloom,' tambah pemain Perempuan Tanah Jahanam tersebut.

Kemarin, foto Tara yang tanpa busana terlihat hilang dari akun media sosialnya setelah Kementerian Komunikasi dan Informasi menyatakan bahwa unggahan tersebut melanggar UU ITE. (Ant/H-3)