Putra Phil Collins akan Tampil di Reuni Genesis

BAND Progresif rock asal Inggris, Genesis bakal reuni dalam serangkaian tur di Inggris dan Irlandia pada November dan Desember mendatang. "Sound Genesis akan hadir di sana. Saya kangen ingin kembali tampil," kata gitaris Mike Rutherford, seperti dikutip Guardian, Rabu (4/3).

Pengumuman ini mereka utaran di sela-sela acara pagi Zoe Ball’s BBC Radio 2. Tur bertajuk The Last Domino ini akan menjadi penampilan pertama mereka di hadapan publik sejak 2007 silam. “Sangat menyenangkan. Inilah waktu yag tepat," ujar Rutherford.

Dalam tur reuni nanti, putra sang drummer Phil Collins, Nicholas yang masih berusia 18 tahun bakal ikutan manggung. “Permainan dan kelakuannya sama seperti saya," kata Collins yang di band ini bertindak sebagai drummer sekaligus vokalis.

Genesis awalnya merupakan band anak-anak Sekolah Charterhouse di Surrey, Inggris pada 1967. Setelah gonta-ganti personel, mereka mencapai puncak kejayaan ketika diperkuat Peter Gabriel, Tony Banks, Mike Rutherford, Steve Hackets, dan Phil Collins. Album Selling England by The Pound menjadi album tersukses mereka.Ini adalah salah satu album Progressive rock terbaik sepanjang masa, dan melahirkan hits-hits besar dan legendaris seperti Firth of Fifth, The Cinema Show, dan Dancing With The Moonlit Knight

Setelah album The Lamb Lies Down on Broadway (1974), sang vokalis Peter Gabriel memutuskan keluar. Sepeninggal Gabriel, Collins pun merangkap sebagai drummer sekaligus vokalis.

Perubahan formasi ini juga membuat karya Genesis jadi lebih ngepop, terlebih setelah Steve Hackett ikutan keluar, sehingga menyisakan trio Collins, Rutherford, dan Banks hingga kini. (M-4)