Muslimah Creative Day 2020 Bertema 'Beyond Creativity'

MENYAMBUT 2020 ini, Scarf Media menghadirkan satu event yang didedikasikan untuk muslimah di Indonesia. Bertajuk Muslimah Creative Day 2020, acara diselenggarakan di Balai Kartini, Jakarta, pada 29 Februari-1 Maret 2020.

Acara yang terdiri dari talkshow, sharing, fashion show, creative bazzar dan art instalation by Muslima Curator and charity ini akan menghadirkan para muslimah Indonesia untuk membicarakan ragam isu kekinian tentang muslimah.

“Muslimah Creative Day adalah event gathering muslimah yang digagas oleh Scarf Media dengan mengangkat pilar-pilar seperti talks yang akan membahas isu-isu seputar muslimah seperti islamic parenting, kesehatan, kecantikan, hukum dan lainnya," papar Temi Sumarlin sebagai Founder dan CEO Scarf Media.

"Lalu creative bazaar yang terdiri dari produk-produk terkurasi seperti Ria Miranda, Jenahara, Nadjani, Monel, Tesavara by Gitasav, Alur Cerita by Natasha Rizky dan fashion show dari ELEMWE,” jelas Temi Sumarlin.

Selain itu ada produk makanan dan minuman halal berkualitas dan tentu yang menarik karena akan ada Diksi Aca by Natasha Rizky, 6 puisi tentang perempuan yang dibuat oleh Natasha Rizky, Fashion Installation by Universitas Negeri Jakarta, Selarassatu, Beauty Installation by Wardah, Ceramics and Clay Installation by Asri Marwa dan Nabila Ardhani (Sitebeat.com). Lalu content yang lainnya ada kajian dari Ustadz Taufik Almiftah dan Mamah Dedeh.

Tak lupa ada charity juga bersama ACT. Acara yang bertemakan Beyond Creativity ini juga menghadirkan Muslimah inspiratif menjadi pembicara seperti Fery Farhati Baswedan, Nur Asia Uno, Diandra Gautama, Lisa Namuri, Dhini Aminarti, Chikita Fawzi, Putri Dwiandari, Allysa Hawadi, Finandita, Terry Putri, dan masih banyak lagi.

Temi Sumarlin selaku Founderdan CEO Scarf Mediaberharap dengan adanyaeventini bisa menebar manfaat untuk semua khususnya Muslimah di Indonesia. Ia juga mengingatkan di event MDC 2020 menggerakan Less Waste Campaign dengan mengajak pengunjung untuk membawa tumbler dan mukenanya masing-masing.

Sebelum digelarnya acara Muslimah Creative Day 2020 ini, Scarf Media bersama Wardah dan juga Arkiv serta Komunitas Siap Gerak mengajak ScarfLover untuk ikut serta dalam pra event Less Waste Campaign yang sudah diselenggarakan pada Minggu 23 Februari 2020 pukul 05.30 wib di Car Free Day dengan meeting point di fX Sudirman, Jakarta dan finis di Nur Corner Jl Jenggala II no.9, Jakarta.

Perlu diketahui bahwa Scarf Media merupakan media muslimah di Indonesia yang sudah berdiri sejak 2012. Mengawali eksistensi di dunia cetak dengan nama Scarf Magazine, kini Scarf Media aktif memberikan informasi untuk Muslimah di Indonesia seputar beauty, fashion, community dan kesehatan serta hotnews dan beberapa rubrik lainnya melalui online di www.scarfmedia.id. (OL09)