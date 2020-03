Ernest Prakasa Awasi Hoaks Covid-19

SETELAH pengumuman dua kasus infeksi covid-19, komika Ernest Prakasa, menyarankan warganet agar behati-hati terhadap penyebaran hoaks terkait dengan virus covid-19 yang marak di media sosial. "Please Never Ever: Ikut menyebarkan pesan berantai nggak jelas di WA group. Justru mari tegur baik-baik. Stay safe!," tulis Ernest dalam akun Twitter-nya, Senin (2/3).

Suami Meira Anastasia itu juga menyarankan agar selalu waspada dalam menghadapi wabah virus korona yang telah memasuki Tanah Air per kemarin. Ia mengingatkan agar rutin mencuci tangan secara efektif, serta menjaga sistem kekebalan tubuh tetap prima dengan memperhatikan gizi dan istirahat yang cukup.

"Please Do: Cuci tangan pake sabun, jaga kesehatan dengan gizi & istirahat yang baik. Please Don't: Sering menyentuh wajah terutama mulut, hidung, & mata," imbuhnya. Ia menambahkan, tangan yang tak steril dikhawatirkan terpapar virus yang dapat masuk ke tubuh melalui organ mata, hidung, dan mulut.

Peraih Piala Citra untuk penulis skenario asli terbaik pada 2017 tersebut juga aktif me-retweet berbagai informasi dan peringatan seputar kasus covid-19 di Indonesia dan tips pencegahan lainnya. (Uca/H-3)