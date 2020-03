Warganet Serukan #StopPanikLawanKorona

TAGAR #StopPanikLawanKorona menjadi trending topic di media sosial twitter, Selasa (3/3). Sampai Selasa sore Pukul 16.29 WIB, tagar #StopPanikLawanKorona dicuitkan sebanyak 24 ribu kali. Pesan warganet sama untuk mengingatkan masyarakat agar tetap tenang dan mempercayakan pada pemerintah bisa memberikan solusi terbaik bagi keamanan masyarakat.

"Don’t be panic at all, save ourself and our country by give sick people mask, be healthy, be clean and don’t sell mask with sick price. So we can save other people and ourself too with take care each other don’t let ego ruins us. #StopPanikLawanCorona," cuit akun @yourlittleNM.

Akun @KadrunHunter99 juga mengingatkan agar masyarakat tetap tenang meski tetap meningkatkan kewaspadaan.

"Sobat, jangan sampai kita menjadi bagian dari mereka yang jahat, menimbun makanan dan menciptakan kepanikan. Jika kita egois dan saling sikut-menyikut dalam menghadapi suatu masalah, bukan keselamatan yang akan datang melainkan bencana yang menimpa," katanya.

Ditambahkan akun @ChusnulHotimah, agar di tengah situasi sekarang, masyarakat juga harus cermat memperhatikan informasi yang beredar agar tidak terpapar hoaks seputar kasus korona ini.

"Tagar kita hari ini #StopPanikLawanCorona. Yang tujuannya untuk mengajak masyarakat agar tidak panik pasca diumumkannya 2 orang warga Depok yang diisolasi karena terjangkit virus korona. Bersama kita lawan hoaks maupun framing jahat yang ingin menciptakan situasi chaos yang menimbulkan kepanikan," ungkapnya.

Dia tambahkan juga bahwa virus korona bisa disembuhkan. "Korona Virus bisa dicegah dan diobati, jangan panik dan melakukan hal yang bodoh (sebar hoaks, teror, panik buying) sehingga merugikan diri sendiri dan org lain. Waspada Harus, Panik Jangan. Mari bersatu cegah korona, Indonesia Pasti Bisa. #StopPanikLawanCorona," katanya. (OL-6)