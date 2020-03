Ini Harga Masker dan Hand Sanitizer di PD Pasar Jaya

MANAJER Bidang Umum dan Humas PD Pasar Jaya Gatra Vagansa menuturkan pihaknya sudah menyiapkan masker dan hand sanitizer yang bakal dijual ke masyarakat karena kelangkaannya akibat virus korona.

Adapun harga jual masker dengan merek WellBest mencapai Rp300 ribu per boks atau Rp6.500 per satuan. PD Pasar Jaya menyiapkan 1.450 boks yang berasal dari Jak Grosir Induk Kramat Jati.

Baca juga: Penimbun Masker Dapat Dipenjara Lima Tahun

Sedangkan, hand sanitizer dijual mencapai Rp850 ribu per 10 liter atau Rp430 ribu per 5 liter. Untuk pembatasannya ialah 10 liter per orang. PD Pasar Jaya telah menyiapkan 250 galon.

Baca juga: Masker Semakin Langka, Polisi Pantau Praktik Penimbunan

"Kalau sekarang kan isunya stok habis. Nah hari ini kami sedang dalam upaya untuk bisa menghadirkan, salah satunya masker. Memang harga perolehannya sendiri saat ini naik," kata Gatra saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa (3/3).

Baca juga: Polisi Berjanji Cegah Aksi Penimbunan Masker

Sebanyak 1.450 boks masker tersebut, imbuh dia, bakal didistribusikan ke JakGrosir PD Pasar Jaya, seluruh gerai JakMart, Mini DC, dan gerai-lainnya.

"Untuk masker, kita batasi satu orang satu boks maksimal," tandas Gatra. (X-15)