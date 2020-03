MAWAR EVA DE JONGH Jazz tidak Pernah Mati

AKTRIS Mawar Eva de Jongh, 18, lebih dikenal melalui aktingnya meski ia pernah mengeluarkan single berjudul Lebih dari Egoku. Aktingnya di s e j u m l a h film, seperti Bumi Manusia dan terbaru Teman tapi Menikah 2 memang membuatnya dilabeli sebagai pelakon. Namun, di Java Jazz Festival 2020, ia berkesempatan manggung di area Jazz Bus pada gelaran pertama Java Jazz Festival 2020, Jumat (28/2). Area yang terbatas memungkinkan audiensi dan suasana lebih intim. Bagi Mawar, musik tidaklah mengenal usia tertentu, termasuk jazz yang menurutnya tidak pernah mati dan selalu mengalami perkembangan. "Musik jazz itu seperti menenangkan. Dan musik kan enggak kenal usia. Pencinta musik datang dari berbagai usia. Misalnya, jazz bukan hanya identik dengan orang-orang tua. Justru, menurutku, jazz mengalami perkembangan. Dengan musisi muda yang bermunculan, meneruskan dari yang sebelum- sebelumnya. Lalu yang muda diturunin lagi sama yang lebih muda," ungkapnya saat ditemui seusai manggung. Mawar membawakan nomor-nomor yang bernuansa upbeat, seperti Don't You Worry About Thing, Everytime I Close My Eyes, dan lagu milik Potret, Salah. Selesai manggung di Jazz Bus, Mawar berharap makin banyak kesempatan tampil bernyayi secara langsung di depan publik. (Jek/H-3)