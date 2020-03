DANIEL RADCLIFFE Tolak Perankan Harry Potter lagi

AKTOR asal Inggris Daniel Radcliffe, 30, mengaku tidak i ngin kembali memerankan tokoh Harry Potter karya novelis asal Inggris, J K Rowling, yang melambungkan namanya di industri perfi lman. Itu menj a d i j a - w a b a n sang aktor ketika diw a w a n - cara Variety, Kamis (28/2). Saat itu ia ditanya mengenai peluang berperan sebagai Harry Potter dalam fi lm Fantastic Beasts dan Where to Find Them, Daniel lantas menjawab dengan tegas. "Aku kira tidak. Aku tidak suka mengatakan 'tidak' pada hal-hal, tetapi ini bukan sesuatu yang buru-buru aku lakukan. Aku merasa fi lm-fi lm itu telah berlalu dan baik-baik saja tanpa kami," tutur dia. Daniel mengaku senang dengan hidupnya sekarang. Dia mengatakan bukannya tak akan kembali ke fi lm waralaba mana pun, tapi dia merasa hidupnya sekarang fl eksibel. "Aku senang tetap seperti ini. Aku suka apa hidupku sekarang. Aku tidak mengatakan tidak akan pernah kembali ke waralaba apa pun, tetapi aku suka fl eksibilitas karierku sekarang," tutur dia. Seusai menyelesaikan serial Harry Potter, Daniel membintangi sejumlah fi lm, antara lain The Wo man in Black, Jungle, What If, Horns, Swiss Army Man, hingga yang akan tayang pada 6 Maret mendatang, Escape from Pretoria yang benar-benar jauh dari kisah Hogwarts atau dunia sihir. (Ant/H-3)