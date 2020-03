CLAIRE DANES Satu Dekade Homeland

JATUH bangun perjuangan dalam serial televisi yang bertahan selama 10 tahun memberinya sejumlah penghargaan. Meski musim serial akan berakhir, ia lega akhirnya bisa menetap dengan keluarganya. Serial Homeland yang ditayangkan di HBO telah memasuki musim ke-8 sekaligus musim terakhirnya. Aktris Claire Danes, 40, mengenang penampilannya sebagai agen CIA Carrie Mathison selama

satu dekade dalam serial tersebut. "Aku memulai syuting Homeland ketika hampir menikah dan kini ketika serialnya berakhir aku sudah punya dua anak. Aku dan Hugh baru saja merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-10," jelas istri dari aktor Hugh Dancy tersebut. "Sepertinya aku butuh waktu untuk menyadari apa artinya perjalanan selama satu dekade di serial ini. Yang jelas, aku merasa beruntung," ujarnya. Dalam serial Homeland, Danes berperan menjadi agen dengan prestasi cemerlang meski memiliki gangguan bipolar. Serial yang bermula dari upaya melawan terorisme ini kemudian berubah arah menjadi kemelut teori konspirasi antara Amerika Serikat dan Rusia untuk menjatuhkan presiden. "Setiap tahun sebelum memulai musim baru,

para pemain dan penulis skrip akan berkumpul bersama di (Washington) DC untuk berbincang dengan orang-orang yang bekerja di layanan sektor

rahasia, jurnalis, dan orang dalam politisi," tutur pemeran Meet Joe Black tersebut. Ia menambahkan, mereka berdiskusi tentang pergolakan yang sedang terjadi dan apa yang akan relevan saat serial ditayangkan. "Meskipun demikian, selalu ada hal-hal tak terduga yang menunjukkan kejadian yang tidak bisa diantisipasi," lanjut perempuan kelahiran Manhattan, 12 April

1979, itu. Danes hamil anak keduanya ketika sedang syuting Homeland. Ia mengakui banyak kesulitan yang dihadapi. "Tantangannya ialah selalu merasa lelah dan mual," ujar Danes yang mengalami masa berat pada trimester pertama dan ketiga selama kehamilan anak keduanya pada 2018. Ia mengenang masamasa

kehamilan anak pertamanya, Cyrus, pada 2013 yang membuatnya cemas atas keselamatan kandungannya. "Suatu ketika, kami syuting jam 04.00 dini hari. Aku sangat lelah dan berpikir ini tidak aman untukku, tapi nyatanya aku tetap meneruskannya," ucap Danes yang menjadi lawan main Leonardo DiCaprio dalam fi lm Juliet. Namun, kerja keras dan pengorbanannya tak sia-sia. Kepiawaian akting Danes dalam Homeland diakui dengan sejumlah nominasi dan

penghargaan yang ia terima. Danes memenangi dua Golden Globe Awards pada 2012 dan 2013 untuk kategori best performance by an actress in a television series. Ia juga dianugerahi Emmy Awards pada 2012 dan 2013 untuk kategori outstanding lead actress in a drama series. Jarak jauh Selama proses syuting Homeland, Danes tinggal berjauhan dengan sang suami, Dancy. Ia tinggal di North Carolina, sedangkan Dancy tinggal di New York untuk syuting fi lm-fi lmnya, salah satunya ialah Hannibal. "Berat," demikian pengakuannya mengenai

hal itu. "Jarak itu korosif dan aku sulit menghadapi fakta itu. Kami belajar bahwa memang penting bagi keluarga untuk berkumpul secara fi sik sesering mungkin." Danes menikah dengan Dancy pada 2009 setelah keduanya terlibat cinta lokasi ketika proses pembuatan fi lm Evening pada 2007. Setelah bertahun-tahun, mereka berkesempatan untuk berkumpul ketika Dancy muncul dalam musim terakhir Homeland berperan menjadi konsultan presiden. Danes menambahkan, ia tidak ingin menjalani hubungan pernikahan jarak jauh lagi setelah berakhirnya Homeland. Kini, mereka menetap bersama di Manhattan dengan kedua anak laki-laki mereka, Cyrus Michael dan Rowan. (H-3)