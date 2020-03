Daniel Radcliffe Ogah Jadi Harry Potter Lagi

AKTOR inggris Daniel Radcliffe enggan kembali berperan sebagai tokoh Harry Potter dalam film Fantastic Beasts and Where to Find Them. Padahal, peran tersebut telah melambungkan namanya di industri perfilman.

"Aku tidak suka mengatakan tidak. Tapi memerankan Hary Potter kembali bukan sesuatu yang buru-buru ingin aku lakukan. Aku merasa film-film itu telah berlalu dan baik-baik saja tanpa kami," katanya saat diwawancara Variety.

Radcliffe mengaku hanya ingin menikmati hidupnya yang sekarang. Meskipun dia fleksibel dan mungkin bisa saja akan kembali memerankan film waralaba manapun yang pernah dibintanginya.

"Aku tidak mengatakan tidak akan pernah kembali ke waralaba apa pun, tetapi aku suka fleksibilitas karierku sekarang," tutur dia.

Radcliffe membintangi sejumlah film usai menyelesaikan serial Harry Potter. Dia berperan di film The Woman in Black, Jungle, What if, Horns, Swiss Army Man, Now You See Me, hingga teranyar Escape From Pretoria yang akan ditayangkan 6 Maret 2020. (OL-1)