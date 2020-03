Invisible Man Puncaki Box Office

INIVISIBLE Man sukses memuncaki box office Amerika Serikat setelah meraup pendapatan sebesar US$28,9 juta pada akhir pekan.

Hasil itu membenarkan keputusan Universal untuk mendaur ulang cerita buatan HG Wells itu. Studio itu menggelontorkan dana hanya sebesar US$7 juta untuk film yang telah meraup pendapatan sebesar US$20 juta dari luar Amerika Serikat.

Film thriller itu dibintangi oleh Elisabeth Moss yang berperan sebagai mantan kekasih seorang pria yang tampaknya selalu menghantui dirinya meski telah bunuh diri.

Turun dari peringkat puncak ke posisi kedua adalah film komedi petualangan Sonic the Hedgehog yang meraup pendapatan sebesar US$16 juta. Film itu dibintangi oleh Jim Carrey sebagau tokoh antagonis Dr Robotnik.

Posisi ketiga ditempati The Call of the Wild yang meraup pendapatan sebesar US$13,2 juta. Film yang dibintangi Harrison Ford itu diambil dari buku Jack London dan mengambil setting di Alaska dan Klondike.

Film manga My Hero Academia menduduki posisi keempat. Film produksi Funimation asal Jepang yang meraup pendapatan sebesar US$5 juta itu berkisah mengenai seorang anak yang bersekolah di SMA khusus untuk calon superhero.

Posisi kelima ditempati oleh film yang telah bertahan di box office selama tujuh pekan, Bad Boys for Life. Film yang dibitangi Will Smith dan Martin lawrence itu meraup pendapatan sebesar US$4,3 juta. (AFP/OL-1)