Yuni Shara, Tampil Ngejaz di Java Jazz 2020

KALI pertama tampil di event besar seperti Jakarta International BNI Java Jazz Festival 2020 tak membuat Yuni Shara, 47, canggung, meski pemilik nama Wahyu Setyaning Budi ini lebih sering menyanyikan lagu-lagu bergenre pop.

Pada hari kedua festival tersebut, Yuni terlihat tampil ngejaz dan berduet dengan Is Pusakata.

Yuni membuka penampilannya dengan lagu Aku Ini Punya Siapa yang dipopulerkan January Christy. “Ini hari pertama saya manggung di Java Jazz 2020, terimalah persembahan dari kami,” kata Yuni, Sabtu (29/2).

Penampilan dilanjutkan dengan lagu Arti Kehidupan karya Mus Mujiono, Smoke Gets in Your Eyes, dan Widuri. Penampilan Yuni berbeda dari yang biasanya, dia benar-benar bernyanyi dengan nada-nada jaz yang berat.

“Terima kasih buat para bapak, ibu, dan anak muda yang tahu lagu ini. Ternyata anak muda suka lagu lawas juga ya,” ujarnya.

Yuni kemudian menyanyikan bait pertama lagu Akad milik Payung Teduh. Penonton yang berusia muda langsung bersorak dan tak lama kemudian Is Pusakata atau yang dulunya vokalis Payung Teduh muncul.

Keduanya berduet menyanyikan Akad dan Untuk Perempuan yang sedang dalam Pelukan. Yuni pun mengaku jika dirinya ialah penggemar berat Payung Teduh. (Jek/H-1)