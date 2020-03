Ronan Keating, Persembahkan Lagu buat BCL

PROFESIONALITAS seseorang bisa dibuktikan saat mengalami masa-masa sulit. Hal itu diakui penyanyi asal Irlandia Ronan Keating, 42, terhadap profesionalitas Bunga Citra Lestari (BCL) untuk tetap tampil di konser Romantic Valentine Concert, Jakarta, Sabtu (29/2), di tengah rasa duka setelah kepergian suami, Ashraf Sinclair, belum lama ini.

“Apa yang dia alami beberapa waktu lalu adalah hal tersulit yang harus dilewati, doaku untukmu. Kamu adalah perempuan hebat,” kata Ronan di atas panggung, tak lama setelah perempuan yang akrab disapa BCL itu selesai bernyanyi.

Ronan yang pernah jadi pentolan boy band Boyzone itu mempersembahkan lagu If Tomorrow Never Comes untuk BCL. “Dia tidak mengecewakan penggemar. Melihatnya bangkit dan menyanyi malam ini kita bisa tahu dia orang seperti apa,” puji Ronan. “Saya ingin mendedikasikan lagu ini untuk Bunga dan keluarganya.”

Pada saat tampil, Keating pun mengabarkan bahwa dirinya tak sabar dan berdebar menanti kelahiran anak kedua dari istri keduanya, perancang busana asal Australia, Storm Uechtritz.

“Beberapa pekan lagi istri saya akan melahirkan anak kedua. Rasanya tak sabar, tapi juga men­debarkan, apalagi saya sedang berada di tempat yang jauh,” kata Ronan setelah menyanyikan When You Say Nothing At All. (Jek/H-1)