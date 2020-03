Vidio Jadi Tayangan Resmi Online Pertandingan Sepak Bola Liga 1

VIDIO kembali menjadi official online broadcaster ajang sepak bola dengan kasta tertinggi di Tanah Air, Shopee Liga 1, yang telah tayang pada Sabtu, 29 Februari 2020.

Dengan Vidio, masyarakat dapat menikmati seluruh pertandingan secara lengkap di seluruh platform yang dapat diakses kapanpun dan di manapun, baik dari aplikasi smartphone digital dan situs website www.vidio.com, termasuk melalui perangkat Smart TV.

Vidio merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan dan pengaliran video Over the Top (OTT) industri, dikenal sebagai platform streaming layanan hiburan lokal pertama Indonesia berbasis Video on Demand (VOD), sejak 2014 secara konsisten Vidio telah menghadirkan berbagai ragam konten hiburan yang unik dan menarik.

Melalui Vidio kini masyarakat mendapatkan kemudahan dalam mengakses informasi dan juga menikmati berbagai layanan entertainment melalui platform streaming dan Video on Demand (VoD).

Tina Arwin selaku Vice President Content Vidio menyampaikan,“Hadirnya Vidio sebagai platform OTT atau streaming memiliki kelebihan yaitu tidak hanya menghadirkan serial-serial drama saja, namun juga menyiarkan program-program olahraga.”

“Kami berkomitmen untuk menjadikan sepak bola sebagai tayangan yang mudah untuk diakses dan semakin meluas agar dapat dinikmati oleh masyarakat khususnya para pecinta sepak bola di seluruh pelosok Tanah Air melalui saluran internet kapanpun dan di manapun, #NontonGakPakeRibet,” jelas Tina di Jakarta, Minggu (1/3).

Tahun ini menjadi musim keempat dari pertandingan sepakbola Shopee Liga 1, yang akan menampilkan 18 tim dari seluruh Indonesia. Persebaya Surabaya melawan Persik Kediri telah menjadi pembuka pertandingan sepak bola ini pada Sabtu (29/2) yang berakhir imbang dengan skor 1-1.

Pertandingan Shopee Liga 1 ini akan terus berlangsung sampai dengan akhir Oktober 2020. Seluruh pertandingan Shopee Liga 1 dapat ditonton lengkap di platform streaming Vidio, kapan saja dan di mana saja, #NontonGakPakeRibet.

Kini melalui Vidio, para pengguna, khususnya bagi para pecinta sepak bola dapat menikmati siaran Shopee Liga 1. Untuk dapat mengakses siaran sepak bola dengan mudah dan eksklusif, Vidio menawarkan pengalaman baru untuk menonton konten-konten melalui berlangganan Vidio Premier.

Vidio Premier adalah streaming service yang memudahkan audiens untuk menonton tayangan olahraga (Liga 1, sport Internasional melalui Channel beIN 1,2, dan Liga Champions Liga Eropa) serta serial dan Film Indonesia, Korea, Thailand, Tiongkok, drama Korea, dan drama Thailand. (RO/OL-09)