Separuh Abad The Jacksons

SEUSAI lagu Indonesia Raya yang dipandu penyanyi Yura Yunita berkumandang tepat pukul 23.00 WIB, kelompok musik legendaris The Jacksons yang mengenakan setelan jas hitam-hitam itu pun naik ke panggung, di JI Expo Kemayoran, Jakarta semalam.

Mereka disambut penonton yang berteriak histeris. Can You Feel It menjadi nomor perdana yang dibawakan Jackie, Marlon, dan Tito. Diikuti Blame It on the Boogie. Saat membawakan lagu ketiga Rock with You Marlon pun membuka jasnya. Selain bernyanyi, tentu yang menjadi andalan trio itu ialah tarian.

Penonton pun ikut berjoget saat Marlon dan Jackie bergantian ke setiap sisi panggung. Energi The Jacksons yang sudah berusia lebih dari setengah abad dan baru kali pertama tampil di Java Jazz Festival itu perlahan membakar penonton dan para penggemar yang telah menantikan aksi mereka.

Sejak pukul 21.30, penonton sudah mengular untuk antre menuju BNI Hall. Hujan sempat mengguyur Kemayoran pada pukul 22.09. Dari antrean terlihat hanya beberapa pengunjung yang mengenakan masker meski kini tengah ramai wabah covid-19. Di antara para penonton itu tampak datang dari beberapa negara tetangga, seperti Singapura dan Australia.

Untuk pertama kalinya, The Jacksons turut memeriahkan Java Jazz 2020 selama 16 tahun penyelenggaraan berlangsung. Kelompok musik yang turut berkontribusi dalam jalur karier King of Pop Michael Jackson itu, kini tinggal tiga personel: Jackie, Tito, dan Marlon. Mereka masih memperkuat The Jacksons yang telah melewati usia setengah abad di kancah musik.

"Ya, tentu luar biasa sekali kami mencapai usia 50 tahun. Tidak akan ada The Jacksons sampai usia sejauh ini kalau bukan tanpa dukungan penggemar kami," ungkap Marlon Jackson saat ditemui beberapa jam sebelum tampil di panggung. Perjalanan hingga melebihi usia ke-50 tahun, lanjut Tito, tentu sangat panjang. Mereka pun bahkan sempat hiatus selama 17 tahun hingga akhirnya kembali ke industri pada 2001. Dalam pandangan mereka, banyak musik dan teknologi yang berubah hingga saat ini.

Selain The Jacksons, penampil dalam special show tahun ini ialah Omar Apollo, yang akan tampil pada hari penutup, Minggu, (1/3). (Jek/X-7).