Selesai Umrah, 2.698 Jemaah Kembali ke Tanah Air

JEMAAH sal Indonesia yang sudah menyelesaikan seluruh rangkaian perjalanan dan ibadah umrahnya sejak Jumat (28/02), bertahap kembali ke Tanah Air. Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali mengatakan bahwa proses kepulangan sejauh ini berjalan lancar.

"Sampai hari ini, jam 14.00 Waktu Arab Saudi (WAS), sementara tercatat ada 2.698 jemaah umrah Indonesia yang kembali ke Tanah Air. Data ini akan terus bertambah seiring dengan jadwal kepulangan yang sudah ditentukan," terangnya dalam keterangan resmi, Sabtu (29/2) malam.

Menurut Endang, mereka terbagi dalam 10 penerbangan. Sembilan penerbangan pada hari Jumat, satu penerbangan pada Sabtu. Sebagian besar dari mereka sudah sampai di Tanah Air.

"Sabtu malam, akan ada dua penerbangan lagi, yaitu dengan Oman Air dari Jeddah menuju Cengkareng, pukul 19.45 waktu Arab Saudi dengan 132 jemaah," tutur Endang.

"Satu penerbangan lagi dengan Turkish Air, dari Jeddah ke Cengkareng, pukul 20.20 Waktu Arab Saudi atau 00.20 dinihari waktu Indonesia dengan membawa 42 jemaah umrah asal Indonesia," lanjutnya.

Endang Jumali menambahkan, Tim KJRI Jeddah sejak kemarin terus berupaya memfasilitasi proses kepulangan WNI jemaah umrah yang dijadwalkan kembali ke Tanah Air dalam waktu dekat setelah menyelesaikan ibadah umrah.

"Tim KJRI Jeddah menyisir semua counter maskapai penerbangan untuk mengetahui WNI yang melakukan check in/berangkat melalui Bandara Jeddah, baik Terminal Haji, Saudia, maupun terminal internasional, serta melalui Bandara Madinah," jelasnya.

Berikut 12 penerbangan kepulangan jemaah umrah Indonesia.

A. Jumat, 28 Februari 2020

1. Garuda Indonesia (GA983), Jeddah-Cengkareng, jam 00.30 WAS, 371 jemaah umrah.

2. Saudia Airlines (SV818), Jeddah-Cengkareng, jam 02.00 WAS, 459 jemaah umrah.

3. Saudia Airlines (SV824), Madinah-Cengkareng, jam 04.25 WAS, 240 jemaah umrah.

4. Saudia Airlines (SV826), Jeddah-Cengkareng, jam 10.00 WAS, 390 jemaah umrah.

5. Ettihad Airlines, Jeddah-Cengkareng, jam 16.30 WAS, 30 jemaah umrah;

6. Lion Air (JT111), Jeddah-Surabaya, jam 19.05 WAS, 298 jemaah umrah;

7. Saudia Airlines (SV816), Jeddah-Cengkareng, jam 19.30 WAS, 395 jemaah umrah.

8. Saudia Airlines (SV820), Madinah-Cengkareng, jam 19.35 WAS, 2 jemaah umrah.

9. Saudia Airlines (SV825), Madinah-Cengkareng, jam 20.50 WAS, 387 jemaah umrah.

B. Sabtu, 29 Februari 2020

1. Emirate Airlines806, Jeddah - Dubai, jam 11.05 WAS, 126 jemaah umrah

2. Oman Air, Jeddah-Cengkareng, jam 19.45 WAS, 132 jemaah umrah

3. Turkish Air, Jeddah Cengkareng, 20.20 WAS, 42 jemaah umrah.

"Jemaah-jemaah dimaksud telah berada di Arab Saudi sebelum pemberlakuan kebijakan penutupan sementara akses masuk wilayah Arab Saudi," tandas Endang. (OL-3)