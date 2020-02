Pembuktian Los Blancos di Bernabeu

REAL Madrid kembali bertemu Barcelona dalam duel bertajuk El Clasico pada Senin (2/3) WIB. Laga tersebut tentu akan diharapkan jadi momen yang tepat bagi Madrid untuk mengudeta Barcelona yang sedang duduk di puncak klasemen dengan torehan 55 poin. Madrid di posisi kedua dengan selisih 2 poin.

Namun, kemampuan Los Blancos untuk bisa menang di Santiago Bernabeu justru tengah diragukan. Skuad asuhan Zinedine Zidane itu sedang tidak dalam tren yang positif sehingga Barcelona kemungkinan besar bisa merebut kemenangan kelimanya atas Madrid di Bernabeu.

Dari tiga pertandingan terbaru Madrid, tidak ada satu pun kemenangan yang dipetik. Terakhir, Madrid kalah 1-2 dari Manchester City di leg 1 babak 16 besar Liga Champions pada Kamis (27/2) WIB.

"Ini waktu yang sulit bagi kami karena belum menang di tiga pertandingan terakhir di kandang. Kami tahu itu bisa terjadi dan sebisa mungkin tetap berpikir positif," kata Zidane, kemarin. "Kami akan terus tetap berjuang dan tidak mendengar apa yang orang lain katakan soal kami," imbuhnya.

Madrid juga dinilai akan kesulitan menghadapi Barcelona karena tidak akan diperkuat dua gelandang andalannya, yaitu Marco Asensio dan Eden Hazard. Benteng pertahanannya juga tidak tebal lantaran Rodrygo juga sedang tidak diperbolehkan bermain. Tapi, Ferland Mendy kemungkinan bisa menggantikannya.

Walau Madrid tengah dirundung masalah, pelatih Barcelona Quique Setien justru tetap memandang hormat lawannya itu. Setien, kemarin, menyebut Madrid justru sebagai sosok pemberani. "Kami melihat Madrid sebagai tim ketika belum jumpa City," terang Setien.

"Masa lalu tidak masuk hitungan. Semua pertandingan berbeda, bagi Madrid pertandingan ini pasti vital, pasti lebih penting daripada bagi kami dalam hal situasi dan waktu yang mungkin tersisa," pungkasnya.

Seri A ditunda

Laga klasik antara Juventus melawan Inter Milan harus ditunda lantaran kekhawatiran penyebaran virus korona di Italia. Tak hanya Derbi D'Italia, empat lainnya yaitu Udinese vs Fiorentina, AC Milan vs Genoa, Parma vs SPAL, dan Sassuolo vs Brescia, yang awalnya akan dimainkan pada Minggu (1/3) waktu setempat juga harus ditunda. Keputusan penundaan jadwal diumumkan oleh penyelenggara Seri A pada Sabtu (29/2). Pertandingan yang ditunda itu rencananya akan digelar pada 13 Mei mendatang. Penundaan jadwal pun bakal berdampak pada laga final Coppa Italia yang juga dihelat pada tanggal yang sama.

Pertandingan terakhir Coppa Italia terpaksa dimajukan sepekan menjadi 20 Mei.

Pemilihan laga tunda pada 13 Mei diambil karena dianggap ideal bagi Juventus dan Inter Milan. Pasalnya, kedua tim masih akan berkompetisi di semifinal Coppa Italia dan babak 16 besar Liga Champions. (BBC/FootballItalia/R-3)