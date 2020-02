Bruno Major Beri Kejutan

TERIAKAN 'We want more' menggema di area Hall D1 Jakarta International Expo Kemayoran, Jumat (28/2) malam, saat penyanyi Bruno Major turun panggung setelah mengakhiri aksinya lewat lagu Easily di acara festival musik tahunan Java Jazz Festival 2020.

Mendengar teriakan tersebut Major kembali ke atas panggung. "Terima kasih buat semua yang telah hadir dan bersemangat. Sekarang kita lanjutkan dengan satu lagu lagi ya," katanya disambut sorak-sorai penonton.

Solois asal Inggris itu kemudian melantunkan lagunya yang berjudul Nothing, dan membuat penonton turut bersenandung bersama. Mereka pun hanyut mendengar suara merdu dan petikan gitar yang dimainkan pria berusia 32 tahun ini.

"Ini kali ke dua saya tampil di Jakarta. Rasanya sangat senang, mengingat beberapa tahun lalu ada ribuan penonton saya di sini. Bahkan, suara saya sampai tidak terdengar karena mereka bernyanyi dengan semangat," terangnya disambut tepuk tangan dan teriakan dari penonton.

Pada malam itu Major berhasil memukau penggemarnya dengan keseluruhan lagu yang dibawakannya. Salah satunya lagu Sleep when I'm Older. Lagu ini berpesan agar banyak orang lebih menghargai waktu yang mereka miliki. Setiap orang, menurutnya, memiliki kegiatan masing-masing. Namun, satu kegiatan yang akan ia lakukan nanti semasa tua, yaitu tidur.

Keseluruhan setlist Bruno Major malam itu memang seperti roller-coaster. Bahagia, sedih, meratap, sendu, romantis, semuanya campur aduk. Sepertinya Bruno Major mengerti benar apa yang dirasakan manusia, dan bagaimana membuatnya spesial dan dapat dikenang seumur hidup. (Jek/H-1)