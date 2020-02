Romantisme Naff di The Alana Sentul

NAFF Band yang kini digawangi Arda-suami dari vokalis band Kotak, Tanri--membuktikan tetap eksis dengan lagu-lagu tentang patah hati dan kisah romantis. Bukan Naff namanya kalau tidak membuat kaum hawa histeris, baper alias terbawa perasaan.

Sabtu (22/2) pekan lalu, Naff hadir di The Alana Hotel & Convention Center Sentul City, Bogor, tepatnya di Green Canyon Urban Dining.

Vokal Arda, dengan iringan musik dari Ade (gitar), Odeu (bas), dan Hilal (drum), sukses mengaduk-ngaduk perasaan para tamu atau pengunjung The Alana, dalam malam istimewa yang bersemat tajuk Romantic Valentines Day Rendezvous.

Tidak kurang dari 10 lagu yang dibawakan Naff, termasuk di dalamnya lagu atau single terbarunya Pulang. Dengan Terendap Laraku, Kenanglah Aku, Akhirnya Kumenemukanmu, hingga Kau masih Kekasihku, Arda benar-benar memberikan keromantisan. Lirik-lirik melankolis dari band yang terbentuk pada 1998 tersebut menggali memori semua penonton.

Apalagi, Arda bernyanyi tidak di panggung. Ia lihai membangun koneksi dengan para pengunjung. "Siapa yang datang sendirian ke sini?" serunya seusai melantunkan lagu hit, Akhirnya Kumenemukanmu.

Arda kemudian menghampiri seorang pengunjung, menggenggam tangannya, dan kemudian menyanyikan lagi refrain lagu tersebut. Bahkan, Arda pun sempat memberikan pelukan kepadanya, yang tentu saja memancing riuh para pengunjung lain.

Konser mini yang ditutup lewat lagu Bila Nanti Kau Milikku itu merupakan suguhan spesial dari The Alana Hotel & Convention Center Sentul City, sebagai hadiah Valentine kepada para konsumen loyal mereka.

Director Of Sales & Marketing The Alana, Meirani Handayani, mengatakan sajian itu untuk memeriahkan acara hari kasih sayang The Alana Hotel & Conference Center Sentul City.

"Dengan ini, The Alana Sentul merupakan pilihan yang tepat untuk menghabiskan waktu di Hari Kasih Sayang bersama orang tercinta," ujar wanita yang akrab disapa Rani itu. Ia mengatakan memang di setiap bulannya, The Alana punya program dan paket-paket spesial.

The Alana merupakan brand Alana pertama dari Archipelago International yang terletak di Jawa Barat, tepatnya di kawasan yang sedang berkembang, yaitu Sentul City. Hotel ini mengusung konsep klasik tradisional yang dipadukan dengan sentuhan modern. (DD/M-2)