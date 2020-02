Java Jazz Makin Seru dengan Kejutan Bruno Major

PENYANYI Bruno Major mengejutkan para penggemarnya yang memadati area Hall D1 Jakarta International Expo Kemayoran, Jumat malam, di acara festival musik tahunan Java Jazz Festival 2020.

Major kembali ke atas panggung ketika penonton dengan antusias berteriak, "We want more!" kepada Major yang seharusnya telah mengakhiri aksinya lewat lagu "Easily".

"Terima kasih buat semua yang telah hadir dan bersemangat. Sekarang kita lanjutkan dengan satu lagu lagi, ya," kata Major disambut sorak sorai penonton.

Solois asal Inggris itu kemudian melantunkan lagunya yang berjudul "Nothing", dan membuat penonton turut bersenandung bersama.

Sementara itu, Java Jazz Festival 2020 berlangsung pada 28-29 Februari dan 1 Maret di JIExpo, Kemayoran.

Selain Bruno Major, turut hadir pula beberapa musisi yang tampil di ajang festival jazz terbesar di Asia Tenggara ini, seperti Omar Apollo, Kiana Lede, RINI, Phil Perry, T-SQUARE, Harvey Mason, The Jacksons, Fariz RM, Mus Mujiono, Trie Utami, Yuni Shara, Ita Purnamasari dan Memes.

Selain itu, ada juga Rizky Febian, Ardhito Pramono, Cantika, Rebecca Reijman, Nima Ilayla, Andien, Potret, Fariz RM & Humania, Marcell, Shanty dan lainnya.

Tiket Java Jazz dijual dengan harga Rp1.875.000 untuk tiga hari, Rp775 ribu untuk satu hari, Rp375 ribu untuk pertunjukan spesial The Jacksons dan Rp250 ribu untuk pertunjukan spesial Omar Apollo. (OL-12)