Siap Tampil di JogjaROCKarta 2020, Whitesnake dan Scorpions Menda

SCORPIONS dan Whitesnake tiba di Bandara Adisutjipto Yogyakarta pada Jumat, 28 Februari 2020 pukul 10.00 WIB. Mereka terbang dari Singapura menggunakan pesawat Silkair.

Scorpions merupakan sebuah grup musik asal Hanover, Jerman yang terbentuk 54 tahun lalu. Sekarang, band ini digawangi oleh Rudolf Schenker (gitar), Klaus Meine (vokal), Matthias Jabs (gitar), PaweĊ‚ Maciwoda (bass) dan Mikkey Dee (drum).

Selama karier bermusiknya, Scorpions sudah melahirkan 18 album penuh, antara lain, Blackout (1982), Love At First Sting (1984), Lovedrive (1979), dan Crazy World (1990). Sedangkan, Whitesnake terbentuk di Middlesbrough, Inggris, pada tahun 1977. Mereka tercatat telah

merilis kurang lebih 13 album penuh hingga kini.

Band beranggotakan David Coverdale (vokal), Bernie Marsden (gitar), Micky Moody (gitar), Neil Murray (bass) dan David “Duck” Dowle (drum) dengan Brian Johnston (keyboard) ini juga pernah merilis abum berjudul The Purple Album (2015) yang berisikan lagu-lagu Deep Purple yang pernah dibawakan oleh David Coverdale.

Anas Syahrul Alimi, founder JogjaROCKarta Festiva, bersama dengan Bambang Pediantoro S, Komisaris Utama Rajawali Indonesia menyambut langsung kedatangan Klaus Meine dkk serta David Coverdale dkk. “Ini kehormatan bagi kita semua, Whitesnake dan Scorpions sudah mendarat di Yogyakarta, apalagi Whitesnake baru pertama kali datang ke Indonesia,” ujar Anas.

Kedatangan dua band rock legendaris dalam formasi lengkap itu sekaligus menjawab keraguan penggemar di Indonesia. Seperti yang diketahui, beberapa waktu lalu, Klaus Meine, vokalis Scorpions, sempat melakukan operasi batu ginjal di rumah sakit Melbourne.

Tindakan medis itu dilakukan ketika ia sedang berada dalam rangkaian konser tur dunia. Akibatnya, sejumlah konser yang sudah direncanakan di beberapa negara terpaksa dijadwalkan ulang (reschedule).

Indonesia, dalam hal ini JogjaROCKarta International Rock Music Festival #4, termasuk beruntung. Jadwal konser mereka di Stadion Kridosono pada Minggu, 1 Maret 2020 tidak berubah sama sekali. “Klaus Meine juga sudah sangat sehat dan dia siap untuk tampil di JogjaROCKarta 1 Maret besok,” kata Anas.

Bagi Klaus dan sang gitaris, Rudolf Schenker, kedatangan ke Indonesia ini bukanlah yang pertama kali, Mereka pernah diundang ke acara East Meets West Festival di Bali pada 1990. Bersama dengan Titiek Puspa dan James F Sundah, Klaus dan Rudolf menciptakan lagu bersama berjudul When You Came Into My Life. Lagu itu pun masuk ke dalam salah satu album Scorpions.

Sementara, JogjaROCKarta International Rock Music Festival #4 menjadi konser pertama Whitesnake di Indonesia. Walaupun, sebenarnya sang vokalis David Coverdale sudah pernah menyapa penggemar di Indonesia pada 1975. Ketika itu ia masih berstatus sebagai vokalis Deep Purple dan datang bersama dengan bandnya.

Scorpions dan Whitesnake menjanjikan penampilan yang bukan berbau nostalgia belaka. Mereka akan menyajikan konser spekakuler dengan memainkan komposisi lagu terbaik, termasuk lagu-lagu di era 1970-an. Para fans dipastikan akan ikut bernyanyi bersama sepanjang konser band rock dari benua Eropa ini.

Selain Scorpions dan Whitesnake, JogjaROCKarta International Music Rock Festival #4 juga akan diisi oleh sederet band rock tanah air, meliputi, God Bless, Death Vomit, Powerslaves, Navicula, dan Kelompok Penerbang Roket. Tidak hanya itu, The Hu, band rock asal Mongolia juga akan tampil di ajang musik rock bergengsi ini.

JogjaROCKarta International Rock Music Festival merupakan festival musik tahunan yang sudah digelar sejak 2017. Rajawali Indonesia selaku promotor JogjaROCKarta Festival secara konsisten terus menggelar perhelatan ini dengan memboyong nama-nama besar di industri musik rock, tidak hanya lokal, tetapi juga dunia. Dream Theater, Megadeth, Extreme, hingga Power Trip telah menjadi headliners ajang musik ini. (OL-12)