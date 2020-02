Son Ye-Jin Rp1,15 M untuk Korona

AKTRIS Korea Selatan, Son Ye-jin, 38, memberikan donasi 100 juta won atau Rp1,15 miliar kepada Community Chest of Korea di Daegu, Korea Selatan, untuk memerangi wabah virus korona (covid-19), seperti dilansir Soompi, kemarin. "Daegu ialah kampung halaman saya, tempat saya dilahirkan dan dibesarkan, serta tempat tinggal orangtua saya sekarang. Jadi, itu ialah tempat yang sangat istimewa bagi saya dan berita wabah korona di Daegu sangat memilukan bagi saya," kata pemain serial Crash Landing on You itu.

Sumbangan Son Ye-jin dilaporkan akan digunakan untuk membantu penduduk Daegu mendapatkan pasokan medis dan dukungan yang diperlukan untuk pencegahan penyebaran virus korona. "Saya berharap dapat memberikan semacam bantuan praktis kepada penduduk berpenghasilan rendah yang sekarang sangat membutuhkan bantuan dibandingkan sebelumnya, serta bantuan dalam perawatan dan pencegahan covid-19 ," lanjutnya.

Sebelum Son Ye-Jin, deretan bintang ternama lain yang juga memberikan donasi untuk penanggulangan wabah korona, di antaranya Gong Yoo, Suzy, Hyeri, Kim Woo-bin, hingga Park Hae-jin. (Ant/H-2)