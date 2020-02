Marion Jola Sekali Tepuk Dua Didapat

AJANG Billboard Indonesia Music Awards (BIMA) 2020 yang digelar pada Rabu, 26 Februari 2020, sangat berkesan bagi Marion Jola, 19, setelah ia berhasil memenangi dua penghargaan sekaligus.

Penghargaan pertama diterimanya dalam kategori top new artist of the year. Ia mengalahkan penyanyi pendatang baru lainnya, seperti Brisia Jodie, Arsy Widianto, Hindia, dan Nadin Amizah.

Penghargaan kedua diraihnya dalam kategori top collaboration song of the year bersama rekan duetnya, penyanyi Rizky Febrian. Mereka berhasil menyabetnya lewat lagu berjudul Tak Ingin Pisah Lagi.

Marion pun berterima kasih pada Rizky Febian yang menjadi rekan duetnya dalam lagu tersebut. "This means a lot," ujarnya di atas panggung BIMA 2020, Kamis (27/2), diapit Rizky dan tiga produsernya.

Ia kemudian mengucapkan rasa syukurnya kepada pendengar yang setia mendengarkan lagu itu. Sebab, para pendengar berkontribusi mengantarkan mereka menerima penghargaan BIMA 2020. "Terima kasih telah mencintai lagu Tak Ingin Pisah Lagi. Terima kasih," sambung Lala, panggilan akrab Marion.

Lala dan Rizky berhasil mengalahkan penyanyi lain, seperti, Yovie Widianto, Tulus, dan Glenn Fredly lewat lagu Adu Rayu; Sal Priadi dan Nadin Amizah lewat lagu Amin Paling Serius; Iwa K, Sheryl Sheinafia, Maizura, dan Agatha Pricilla lewat lagu Bebas; serta Fiersa Besari dan Tantri lewat lagu Waktu yang Salah.

Untuk diketahui, Billboard Indonesia Music Awards (BIMA) 2020 ini pertama kalinya digelar di Asia dan Indonesia. Ajang penghargaan tersebut diselenggarakan untuk apresiasi kepada musisi Indonesia yang selama ini telah berkarya untuk menciptakan lirik dan lagu sebagai inspirasi banyak orang hingga akhirnya masuk di Billboard Indonesia TOP 100.

Kali ini, Billboard Indonesia Music Awards 2020 memberikan 13 kategori buat para musikus. Nominasi diperoleh dari penghitungan berbagai sumber data, seperti music streaming platform, video streaming platform, radio, karaoke, dan social media engagement, selama periode Februari 2019-Desember 2019.

Sebelum memenangi dua piala di BIMA 2020, Lala pernah menyabet piala AMI Awards 2018 kategori pendatang baru terbaik dan penghargaan best new artust dalam MAMA 2018.

Ingin kuliah

Berkat keikutsertaan dalam ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2018, Marion Jola dapat berkarier dan merilis album di usia 19 tahun. Sebagai anak rantau, Lala mengaku sangat mandiri. "Aku sudah sangat mandiri sekarang. Di umur aku 19 tahun, ini bukan sombong, tapi beneran," kata gadis asal Kupang tersebut, beberapa waktu lalu.

Setelah memiliki album berjudul Marion pada 2019 lalu, Marion Jola berencana ingin membuat konser mini serta menciptakan lagu sendiri. Dia juga berencana meneruskan pendidikan kuliah.

"Aku pengin banget kuliah. Aku masih cari tahu enaknya aku kuliah, aku rehat dulu atau aku bekerja sambil aku kuliah? Karena menurut aku, paling penting anak sih tanggung jawabnya pasti pendidikan sama berbakti sama orangtua," pungkasnya. (Ant/Medcom.id/H-2)