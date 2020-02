Pemberian Diskon Tiket dalam Bentuk Voucher

PEMBERIAN diskon 50% tiket dari tarif penerbangan ke 10 destinasi pilihan guna mengantisipasi dampak virus korona akan menggunakan sistem voucher.

Kepala Bagian Kerja Sama Internasional, Humas dan Umum Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub F Budi Prayitno dalam diskusi di Kemenhub, Jakarta,kemarin menjelaskan nantinya yang menerapkan voucher itu adalah maskapai. Kemudian maskapai akan menagihkan ke Kemenhub.

“Skemanya dalam bentuk voucher, yang mengeluarkan pihak maskapai, nanti maskapai yang reimburse (menagihkan) ke Direktorat Angkutan Udara,” kata Budi sebagaimana dikutip dari Antara.

Pemberian diskon tersebut sebanyak 25% dari kapasitas kursi pesawat yang diterbangkan untuk 10 rute destinasi yang termasuk dalam prioritas, yakni Batam, Denpasar, Yogyakarta, Labuan Bajo, Lombok, Malang, Manado, Toba(Silangit), Tanjung Pandan dan Tanjung Pinang selama tiga bulan.

Diskon tarif pesawat hingga 50% diambil dari tarif tunggal (single tarif) yang tengah digodok di Kemenhub dan akan diterbitkan payung hukumnya berupa peraturan menteri (PM).

Selain menyiapkan payung hukum tarif tunggal, Kemenhub juga tengah menyiapkan teknologi informasi yang mendukung untuk sistem reimbursement voucher dengan seluruh maskapai.

“Dari teknologi informasi masing-masing maskapai dan Pustikom mengatur itu. Saat yang sama misalnya rute Jakarta-Batam PP lewat agen perjalanan online ada notifikasi mendapatkan tarif promo, mengurangi harga tiket dikeluarkan maskapai melalui sistemnya,” katanya.

Skema diskon ini sifatnya first come first serve.

“Kalau misanya kuota dari Jakarta-Batam sudah habis, maka tarif akan kembali normal. Di setiap rute kuotanya berbeda-beda,” tandasnya.

Total anggaran yang digelontorkan untuk insentif penerbangan tersebut, yakni Rp443 miliar yang bersumber dari APBN dan sudah disetujui Kementerian Keuangan.

Sebelumnya, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dan Komisaris Garuda Indonesia Triawan Munaf mengusulkan skema vocuher dalam pemberian diskon hingga 50%. (E-1)