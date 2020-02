Hentikan Umroh, Asita Riau Sesalkan Keputusan Arab Saudi

Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) Riau menyesalkan keputusan Pemerintah Arab Saudi yang menghentikan kunjungan ibadah umroh dari sejumlah negara termasuk dari Indonesia terkait virus korona.

"Tentu pertama kita menyesalkan keputusan dari Pemerintah Arab Saudi, karena sejauh ini dari kota-kota Indonesia tidak ada yang membawa virus korona," tegas Ketua Asita Riau Dede Firmansyah kepada Media Indonesia di Pekanbaru, kemarin.

Dede menjelaskan, sebetulnya keputusan Arab Saudi terpaksa diambil lantaran belum adanya tempat karantina negeri gurun pasir tersebut.

"Keputusan itu diambil karena tidak ada tempat karantina untuk para pendatang yang datang ke Saudi Arabia. Seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia di Kepulauan Riau dan Kepulauan Seribu," ungkap Dede.

Menurut Dede, lantaran belum adanya tempat karantina makanya Pemerintah Arab Saudi menghentikan sementara atas masuknya jamaah ke dua kota suci umat muslim yakni Mekkah dan Madinah.

"Kami di Riau berharap ini hanya sementara hingga ditemukan solusi dari pemerintah Arab Saudi," jelas Dede. (RK/OL-10)