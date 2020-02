Roy Suryo Ungkap Pesawat Baru Kepresidenan, Istana Membantah

POLITISI Partai Demokrat Roy Suryo mengunggah sebuah foto pesawat yang sedang berada di hanggar sedang dalam proses pengecatan. Pesawat yang menurut Roy jenis

Boeing 777-300ER tersebut tertulis Republik Indonesia lengkap dengan logo Garuda Pancasila dengan list garis berwarna merah.

"Tweeps, Ini "Indonesia One RI-001" Boeing 777-300ER diCat Baru Beda dgn B737-300BBJ2 yg lama, Pesawat Badan Lebar ini seharga US$286.5 juta ex Garuda PK-GIG yang last-tripnya 17/02 as GA-881 NRT-DPS (jadi tdk "nganggur" spt berita). Jarak terjauh bisa 14.690km. Selamat Pak @jokowi," ungkap Roy melalui akun twitter @KRMTRoySuryo2, Jumat (28/2).

rnya @KRMTRoySuryo2, Jumat (28/2).

Ditambahkan Roy bahwa pesawat ini memiliki kapasitas sampai 550 orang, berbeda dengan pesawat kepresidenan yang sekarang beroperasi hanya kapasitas 158 orang. "Soal "Tambah Pesawat Kepresidenan", disyukuri saja.

"Pesawat modern B777-300ER ini kebanggaan Garuda terbaru yang bisa mengangkut maksimal 550 orang (kalau B737 hanya 185 orang) & Mampu Jakarta-San Fransisco. Hanya saja kalau disebut "nganggur", tidak. PK-GIG ini aktif terbang, Ada Jejak digitalnya," kata Roy lagi.

Terpisah Menteri Sekretaris Negara Pratikno membantah pihak Istana membeli pesawat kepresidenan baru. "Tidak ada," ujar Pratikno singkat saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/2).

Pratikno juga membantah kabar yang menyebutkan Istana menyewa pesawat itu dari Garuda Indonesia. Ia menegaskan bahwa saat ini pihak Istana tak ada rencana bepergian jauh sehingga belum membutuhkan pesawat baru. "Tidak ada. Kita belum ada rencana pergi kok. Nanti kalau sudah pergi, nah itu," katanya.(OL-4)