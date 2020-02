Belanda Konfirmasi Kasus Pertama Virus Korona

KASUS pertama virus korona terdeteksi di Belanda pada Kamis (27/2). Pasien pertama itu baru saja melakukan perjalanan ke Italia utara, wilayah dengan wabah virus korona terparah di Eropa.

Mereka yang terlibat kontrak dengan pasien itu kini telah diuji dan sang pasien ditempatkan di ruang isolasi di sebuah rumah sakit di Kota Tilburg.

National nstitute for Public Health and the Environment (RIVM) meminta semua warga negara Belanda untuk waspada agar terhindar dari infeksi virus korona.

"Saya terus berkomunikasi dengan (Menteri Kesehatan) Bruno Bruins, dan otoritas lainnya, mengenai langkah-langkah yang harus disiapkan menghadapi wabah virus korona," ungkap Perdana Menteri mark Rutte lewat Twitter. (OL-1)