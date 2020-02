Sepatu dengan Aplikasi Bisa Tahu Kecepatan Langkah Pemakainya

SEBAGAI merek olahraga global, Under Armour berkomitmen untuk memberikan dukungan melalui teknologi dan inovasi produk yang mereka hadirkan. Dalam momen ini juga Under Armour meluncurkan sepatu terbaru mereka dari seri HOVR, yaitu HOVR Machina yang hadir dengan inovasi yang sarat teknologi.

HOVR Machina didesain lebih dari sepatu lari jarak jauh biasanya. Dengan desain yang memang disesuaikan dengan kebutuhan para pelari jarak jauh, HOVR Machina memberikan sebuah kenyamanan berlari yang ringan, energi yang lembut dan juga mampu menambah kecepatan berlari.

Cushion-nya yang lembut dengan teknologi 360° UA HOVRTM, memberikan ‘zero gravity feel’ yang menjaga gerakan langkah tetap stabil dalam waktu yang panjang. Propulsive plate dari Pebax dan karbon memberikan transisi yang mulus dan energi yang cepat dan lincah. Selain desain yang ringan, HOVR Machina memberikan sirkulasi udara yang baik dan menambah kenyamanan saat berlari jarak jauh.

Seri HOVR ini juga dapat terhubung dengan teknologi aplikasi MapMyRun, aplikasi yang diciptakan untuk seri HOVR, melalui bluetooth ke smartwatch dan juga bluetooth earphone.

Dengan teknologi tersebut nantinya pelari dapat melacak kecepatan, panjang langkah, dan irama langkah melalui MapMyRun, yang juga menjadi dasar dalam memberikan tips real-time, untuk membantu berlari lebih efektif, terasa lebih mudah dan juga mengurangi risiko cedera.

Teknologi dengan aplikasi juga mendukung seri HOVR Machina untuk menjadi produk andalan para atlet lari atau penggemar olahraga lari dan seolah ada pelatih pribadi yang mendampingi.

“HOVR Machina menjadi sebuah inovasi sepatu lari dari Under Armour yang dapat terhubung ke aplikasi MapMyRun dan membantu penggunanya untuk mendapatkan gol terbaik di setiap sesi latihan. Selain itu kami juga menyematkan desain sepatu yang memberikan kenyamanan tak hanya pada kaki tapi juga tubuh,” kata Agham Rinaldi, Brand Manager Under Armour Indonesia di Jakarta, Rabu (26/2).

Menurut Agham, dengan mengusung ‘The Only Way Is Through’ Under Armour memahami tak ada yang bisa menggantikan sebuah kerja keras untuk mencapai sebuah gol.

“Under Armour ingin membawa sebuah spirit bagaimana nilai sebuah momentum dalam hidup hadir dari sebuah proses dan kerja keras. Ini semua merupakan salah satu bentuk dukungan kami terhadap atlet dan mereka yang mencintai olahraga,” kata Agham. (Antara/OL-09)