Hanin Dhiya Sukses Beri Kejutan

NAMA penyanyi Hanin Dhiya tiba-tiba menarik perhatian setelah memenangi penghargaan top female singer of the year di ajang Billboard Indonesia Music Awards (BIMA) 2020 yang digelar di Jakarta, Rabu (26/2).

Ketika menerima penghargaan, senyumnya terlihat semringah. "Pertama-tama tentu saja saya akan mengucapkan terima kasih untuk Allah SWT, terima kasih kepada orangtua, terima kasih Haninours. Saya dedikasikan ini untuk kalian semua. Terima kasih RCTI, terima kasih Billboard Indonesia," kata Hanin.

Ia juga membagikan kegembiraannya dalam akun Instagram-nya. 'Piala ini di dedikasikan buat keluarga besar Haninours di mana pun kalian berada,' tulis Hanin. Haninours adalah sebutan untuk fan base atau penggemar Hanin.

'Terima kasih bapake, mentor sedari lahir. Terima kasih Bapak Yusantya, manajer saya, sejak 5 tahun lalu. Kalau bukan karena dua orang ini juga, saya mah bukan apa-apa, enggak ada apa-apanya. Tur nuhun!' tulis Hanin dalam keterangan fotonya bersama bapak serta manajernya.

Kemenangan Hanin cukup mengejutkan karena ia mengungguli sejumlah musisi ternama, seperti Brisia Jodie, Marion Jola, Nadin Amizah, serta Yura Yunita.

Penghargaan BIMA 2020 digelar sebagai bentuk apresiasi terhadap musisi Indonesia yang berdedikasi menciptakan lagu dan lirik yang inspiratif. Karya tersebut kemudian dirangkum dalam Billboard Indonesia Top 100.

Adapun Billboard Indonesia Music Awards 2020 memberikan 13 kategori buat para musikus. Nominasi diperoleh dari penghitungan berbagai sumber data, seperti music streaming platform, video streaming platform, radio, karaoke, dan social media engagement selama periode Februari 2019-Desember 2019.

Berbakat

Kendati masih berusia belia, Hanin bukanlah wajah baru dalam industri musik Indonesia. Perempuan kelahiran 21 Februari 2001 ini mulai dikenal ketika menjadi runner-up dalam ajang pencarian bakat Rising Star Indonesia 2014.

Nama Hanin mencuri perhatian setelah meng-cover dua lagu terkenal dan membagikan di kanal Youtube-nya. Lagu tersebut ialah Akad dari Payung Teduh serta Asal Kau Bahagia milik band Armada. Setelah itu, Hanin memberanikan diri meluncurkan dua lagu baru, Darling dan Kau yang Sembunyi.

Pada 30 Maret 2018, ia meluncurkan album perdana berjudul Cerita Hanin Dhiya. Album ini laris manis sehingga mendapat plakat platinum dari Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (Asiri). November tahun lalu, Hanin juga menggandeng NIve, musikus asal Korea Selatan di bawah naungan 153 Entertainment, untuk berduet dalam lagu Where is the Love.

Atas predikat top female singer of the year, Hanin mengaku terkejut sekaligus bangga. "Awalnya saya enggak nyangka karena enggak pernah menduga, karena awalnya cuma menyalurkan hobi juga. Tapi penghargaan itu bonus sih," ujar Hanin yang turut mengisi soundtrack film Milea: Suara dari Dilan dengan lagu Menahemana.

Hanin Dhiya mengaku akan melanjutkan kariernya di industri musik dengan terus berkarya. "Untuk memaknainya, mungkin saya bakal berkarya lagi. Mungkin karena sudah lumayan banyak didengar juga," imbuhnya. (Medcom.id/H-3)