Batusangkar Gelar Operasi Pasar Tekan Harga Bawang Putih

OPERASI Pasar Bawang Putih yang digelar di depan Pasar Bertingkat Batusangkar, Kamis (27/2) cukup mendapat respon masyarakat. Terbukti baru menjelang siang, sudah terjual lebih dari 60 persen.

Kasubag TU UPTD Distribusi, Pasokan dan Akses Pangan Dinas Pangan Provinsi Sumatra Barat Friswan Yuson mengatakan operasi pasar merupakan kerja sama Dinas Pangan Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui Dinas Pangan dan Perikanan setempat.

"Operasi pasar hadir untuk menstabilkan harga barang di pasaran dan Alhamdulillah berkat dukungan bersama, mendapat responS positif dari masyarakat, waktunya tepat hari pasar Batusangkar dan apalagi sudah dibantu sosialisasi sebelumya oleh pemerintah daerah," kata Friswan.

Friswan menjelaskan Dinas Pangan Provinsi dengan program Toko Tani Indonesia Center (TTIC) membawa 800 kg bawang putih, 10 kg bawang merah, 10 baki telur ayam dan 60 kg gula pasir. "Untuk bawang merah, telur ayam dan gula pasir kurang dari satu jam

sudah habis terjual sementara bawang putih sudah terjual lebih 60 persen dan berharap mejelang sore bisa terserap seluruhnya oleh masyarakat," ucap Friswan.

Dijelaskannya bawang putih dijual Rp32 ribu per kg, harga pasaran Rp40 ribu per kg, bawang merah Rp27 ribu per kg sementara di pasaran Rp35 ribu per kg. Gula pasir Rp13 ribu per kg, harga pasar Rp16 ribu per kg. Telur ayam Rp39 ribu per baki harga pasar Rp42 ribu per

baki. "Saat ini ada kecenderungan cabai merah juga merangkak naik, tidak tertutup jika dibutuhkan kita juga akan gelar operasi pasar," ucapnya.

Hayati salah seorang pengunjung pasar asal Sijangek mengaku terbantu. "Pas momennya, saya rencana ada hajatan, operasi pasar mayarakat jadi terbantu, bisa sedikit berhemat, apalagi sekarang barang-barang mahal," sampai Hayati.

Senada disampaikan Mes, asal Pagaruyung yang rutin belanja setiap hari Kamis. "Saya dengar radio (Luhak Nan Tuo), selain belanja kebutuhan pokok lain, mumpung lebih murah saya beli bawang putih untuk keperluan di rumah, juga tadi ada tetangga yang titip," tandasnya. (OL-12)