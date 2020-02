Lion Air Masih Layani Umroh

NASKAPAI Lion Air masih melakukan penerbangan umroh meski Pemerintah Arab Saudi telah menghentikan kegiatan umrah serta pengeluaran visa bagi warga negara asing untuk sementara waktu.

"Lion Air hingga saat ini (27/2) masih mengoperasikan layanan penerbangan umroh atau belum mengalami pembatalan," ujar Corporate Communications Strategic of Lion Air, Danang Mandala Prihantoro, melalui keterangan resminya kepada Media Indonesia, Kamis (27/2).

Danang menjelaskan Lion Air telah melakukan koordinasi dengan otoritas penerbangan setempat di Arab Saudi (kota tujuan). Pihaknya pun memastikan akan secara berkala mengumpulkan data dan berbagai keterangan terkait.

"Lion Air senantiasa berkoordinasi dengan otoritas penerbangan setempat di Arab Saudi (kota tujuan) serta akan terus mengumpulkan data dan berbagai keterangan," imbuhnya.

Sebagai informasi Lion Air mengoperasikan rata-rata 4-5 kali penerbangan umroh per hari dari Indonesia, dengan kota asal melalui bandar udara sebagai berikut:

1. Banda Aceh - Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda, Aceh (BTJ).

2. Medan - Bandar Udara Internasional Kualanamu di Deli Serdang, Sumatera Utara (KNO).

3. Pekanbaru - Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II, Riau (PKU).

4.Batam - Bandar Udara Internasional Hang Nadim, Batu Besar, Kepulauan Riau (BTH).

5. Palembang - Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II, Talang Betutu, Sukarami, Sumatera Selatan (PLM).

6. Jakarta - Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten (CGK).

7. Solo - Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo, Jawa Tengah (SOC).

8. Surabaya - Bandar Udara Internasional Juanda di Sidoarjo, Jawa Timur (SUB).

9. Banjarmasin - Bandar Udara Internasional Syamsuddin Noor di Banjarbaru, Kalimantan Selatan (BDJ).

10. Balikpapan - Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Kalimantan Timur (BPN).

11. Makassar - Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin di Maros, Sulawesi Selatan (UPG).

12. Mataram - Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Majid, Lombok Praya, Nusa Tenggara Barat (LOP).

"Lion Air dalam menjalankan operasional sesuai dengan standar operasional prosedur yang memenuhi kualifikasi aspek keselamatan, keamanan dan kenyamanan penerbangan (safety first)," tandasnya. (E-3)