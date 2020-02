Xpander 2020 Tampilkan Wajah dan Fitur Baru

SEJAK kehadirannya pada Agustus 2017, Mitsubishi Xpander telah membuat sebuah standar baru untuk sebuah multipurpose vehicle (MPV) keluarga di Tanah Air. Kendaraan yang mengusung tagline your next generation MPV menggebrak pasar dengan desain dan sederet fitur baru.

Xpander saat itu menjadi small MPV yang menawarkan fitur lengkap, tenaga besar, serta kenyamanan untuk para penggunanya berhasil bersaing di posisi atas segmennya. Hingga kini, sudah lebih dari 150.000 unit Xpander menemani mobilitas keluarga Indonesia.

Melanjutkan kesuksesan Xpander, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) memperkenalkan penyegaran terbaru pada pameran Mitsubishi Motors Autoshow di Central Park Mall Jakarta, pekan lalu.

"Sebagai wujud komitmen kami kepada masyarakat Indonesia, kami menyempurnakan fitur dan tampilan Xpander untuk memenuhi kebutuhan akan sebuah mobil keluarga," ungkap Presiden Direktur MMKSI, Naoya Nakamura, saat peluncuran.

Mitsubishi Xpander diklaim semakin lengkap dengan berbagai peningkatan dan penambahan fitur untuk menjawab berbagai masukan dari konsumen. Dari sisi eksterior, kini hadir semakin stylish dengan tampilan muka dynamic shield yang merupakan DNA Mitsubishi Motors Corporation lewat desain new front grille yang tangguh dan kukuh.

Sentuhan ulang juga merambah bagian kaki melalui two tone alloy wheel berukuran 16 inci. Bagian belakang atap mobil kini dilengkapi dengan antena shark fin (sirip hiu) penangkap sinyal yang sekaligus memberikan tambahan nilai estetika pada varian Ultimate, Sport, dan juga Exceed.

Yang tak kalah penting ialah disematkannya lampu LED pada bagian head lamp dengan lighting range yang lebih luas mengoptimalkan visiblitas dan memberikan kenyamanan kepada pengendara. Visibilitas ke belakang juga tetap maksimal dalam kondisi kabut atau embun dengan adanya rear window defogger pada varian Ultimate, Sport, dan Exceed.

Tampilan interior menghadirkan new accent instrument panel dan door trim wood pada varian Ultimate dan Exceed, serta door trim silver pada varian Sport. Pada bagian head unit di varian Ultimate dan Sport disematkan 7-inch touch screen audio dengan konektivitas ponsel pintar.

Khusus untuk varian Sport kini sudah dilengkapi fitur hands free steering switch agar tetap terkoneksi dengan telepon, tetapi tetap aman selama mengemudi.

Xpander kini dilengkapi dengan sensor parkir samping yang memberikan peringatan bunyi saat mendeteksi objek yang menghalangi mobil ketika parkir mundur. Selain itu, untuk memaksimalkan keamanan, seluruh varian Xpander juga kini telah disematkan fitur new dual horn.

Mitsubishi Xpander terbaru ini akan mulai dipasarkan di Indonesia pada Maret 2020, sebelum diekspor ke ASEAN. Ada delapan varian yang ditawarkan saat ini untuk menyesuaikan kebutuhan konsumen.

Dimulai dari yang terendah untuk varian Xpander GLX M/T dijual dengan harga on the road DKI Jakarta senilai Rp215,8 juta, kemudian ada Xpander GLS M/T dijual Rp232,3 juta, GLS A/T Rp243,3 juta, Exceed M/T Rp240,8 juta, Exceed A/T Rp251,2 juta, Sport M/T Rp258,2 juta, Sport A/T Rp268,2 juta, dan yang varian tertinggi Xpander Ultimate dibanderol Rp272,1. (Cdx/S-2)