Berlogo RS, Tampilan Civic Hatchback kian Impresif

PT Honda Prospect Motor (HPM) baru-baru ini meluncurkan model terbaru New Honda Civic Hatchback RS. Mengusung emblem RS menjadikan tampilan mobil ini terlihat semakin sporty dan mewah.

Pada dasarnya, mobil ini memang sudah terlihat menarik. Hal itu sudah bisa dirasakan pada dua varian Civic Hatchback yang sudah hadir sebelumnya, yakni varian S dan E. Kini kedua varian tersebut sudah tidak dijual lagi karena PT HPM memutuskan untuk seterusnya hanya menjual Civic Hatchback varian RS ke publik.

Melalui kesempatan test drive, Media Indonesia secara singkat dapat merasakan langsung pengalaman mengendarai Civic Hatchback RS yang diluncurkan pada 6 Februari lalu. Rute test drive kali ini dimulai dari wilayah SCBD, Jakarta Selatan, menuju Serpong, Tangerang Selatan.

Namun, sebelum berbicara bagaimana pengalaman mengendarai mobil ini, Media Indonesia terlebih dahulu akan membahas apa saja ubahan-ubahan yang disematkan di Civic Hatchback RS jika dibandingkan dengan dua varian Civic Hatchback yang sudah ada sebelumnya.

Dari sisi eksterior, tidak terlalu banyak ubahan yang terlihat di Civic Hatchback RS terbaru. Dengan tetap mempertahankan unsur sporty, Civic Hatchback RS model terbaru kini mendapatkan penambahan aero kit pada bumper depan, bumper belakang dan side sill garnish pada bagian samping.

Perbedaan yang paling terlihat berada di letak gas buang atau knalpot. Pada Civic terbaru ini desain knalpot ditempatkan di bagian tengah buritan mobil. Itu mirip Civic Type R sehingga menciptakan kesan yang lebih sporty di mobil ini. Emblem RS terlihat baik di gril depan maupun belakang.

Pada bagian kaki-kaki, desain pelek mendapatkan sentuhan yang berbeda dengan penerapan warna cat two-tone berwarna abu-abu bercampur hitam. Namun, ukuran pelek yang digunakan masih sama dengan tipe sebelumnya, 17 inci.

Saat Media Indonesia masuk kabin, tampak jelas bahwa Civic Hacthback RS terbaru ingin menonjolkan kesan sporty di dalamnya. Hal itu dapat dilihat dari penggunaan aksen jahitan merah yang memenuhi kabin interior mulai lingkar kemudi, tuas transmisi, panel-panel di sisi pintu, dasbor, hingga di keseluruhan jok mobil.

Tenaga turbo

Di sektor keamanan berkendara, mobil yang dibanderol dengan harga Rp500 jutaan telah dilengkapi fitur pengereman ABS+EBD+BA, rangka G-CON and ACE, 6 airbag, isofix and tether, electric parking brake with auto brake hold, hill start assist, vehicle stability control, brake override system, dan emergency stop signal.

Di sektor dapur pacu, pada faktanya Civic Hatchback RS ini masih menggunakan mesin yang sama dengan Civic yang diluncurkan pada 2017. Sistem penggerak masih mengandalkan mesin bensin 1.5-liter VTEC Turbo Earth Dreams Technology dengan tenaga 170,6 hp serta torsi 220 Nm yang dipadukan dengan transmisi otomatis CVT.

Kendati demikian, dengan mesin ini mobil dapat melaju dengan sangat sigap. Kesan sporty juga terasa dengan bantuan turbo yang membuat mobil ini semakin bertenaga ketika ingin melakukan akselerasi. Perjalanan Media Indonesia melewati rute tol dalam kota, Kebon Jeruk, hingga ke BSD yang ditempuh dengan kecepatan rata-rata 100 km/jam dapat diatasi dengan mudah oleh mobil ini.

Mobil ini dilengkapi dengan dua mode berkendara, yaitu sport dan econ. Mode sport diaktifkan dengan menggeser tuas transmisi dari D ke S. Mode econ diaktifkan dengan cara menekan tombol econ di samping tuas transmisi.

Selain itu, mobil ini dilengkapi dengan tuas transimis berbentuk padle shift untuk meningkatkan kesenangan berkendara.

Dari hasil test drive, dapat disimpulkan mobil ini ditujukan bagi konsumen yang menginginkan kendaraan yang digunakan di perkotaan dengan kesan sporty. (S-1)