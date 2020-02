Big Bad Wolf 2020 Boyong Lagi Buku-Buku Ajaib

Bazar buku terbesar Se-Asia Tenggara, Big Bad Wolf (BBW) 2020 kembali digelar di Jakarta. Rencananya BBW tahun ini akan diselenggarakan pada tanggal 6 hingga 16 Maert 2020 dengan mengambil tempat di Indonesia Convention Center Hall 7-10 (ICE BSD), Tangerang Selatan.

Tak tanggung-tanggung, Big Bad Wolf akan memanjakan pengunjung dengan buka selama 24 jam. Pengunjung akan disuguhi deretan buku-buku berkualitas dengan tawaran diskon yang menarik, mulai dari 60 hingga 80 persan untuk buku lokal maupun buku terbitan Internasional.

Dalam keterangan pers yang diberikan, Presiden Direktur PT Jaya Ritel Indonesia, Uli Silalahi mengharapkan perhelatan BBW tahun ini dapat menjadi stimulus positif untuk meningkatkan budaya literasi masyarakat di Indonesia.

"Ini adalah tantangan yang tidak mudah bagi kami, ada cerminan kualitas pendidikan dan bahkan value masyarakat kita yang masih perlu dipupuk. Melalui Big Bad Wolf berbagai pilihan bacaan menarik dan berkualitas dapat diperoleh dengan harga yang sangat terjangkau. Dengan adanya Bazar Buku Big Bad Wolf diharapkan dapat merangsang masyarakat untuk menjadikan (kegiatan membaca) buku sebagai sebuah kebiasaan. Kami berharap semakin banyak informasi yang dapat dikaji dan dipahami melalui buku-buku," ungkap Uli Silalahi selaku Presiden Direktur PT Jaya Ritel Indonesia.



Seperti tahun-tahun sebelumnya, Uli menegaskan Big Bad Wolf 2020 juga akan digelar di sejumlah kota besar di Indonesia. Pada tahun 2020 ini Jakarta menjadi kota pertama yang akan dikunjungi sebelum bazar buku murah ini dihelat di kota-kota lain di Indonesia.

"Melihat minat baca di Indonesia yang cukup tinggi, kami akan terus meningkatkan kesadaran masyarakat dengan mengadakan bazar buku Big Bad Wolf di kota-kota besar seluruh Indonesia, agar semua masyarakat Indonesia memiliki kesempatan untuk membaca buku-buku berkualitas dengan harga terjangkau," ungkap Uli dalam konferensi pers diselenggarakan di bilangan Setiabudi, Jakarta Selatan (26/2).

Sebanyak 7000 hingga 10.000 judul buku akan disediakan oleh penyelenggara dalam gelaran BBW tahun ini, jumlah tersebut lebih banyak daripada tahun lalu yang hanya disediakan 3000 judul saja. Dengan mayoritas buku ditujukan untuk anak-anak.

Dalam even kali ini, terdapat pula buku yang mengusung teknologi Augmented Reality (AR), pengunjung yang ingin menikmati teknologi ini terlebih dahulu harus mengunduh aplikasi AR pada smartphone-nya.

Uli menyebut buku dengan teknologi Augmented Reality ini sebagai buku ajaib dan memprediksinya akan menjadi salah satu jenis buku terlaris dalam perhelatan BBW tahun ini. Teknologi ini dapat menyajikan konsep pembelajaran interaktif yanng menjadikan informasi dalam setiap buku menjadi lebih menarik untuk anak-anak.

"Terdapat 17 judul buku ajaib, selain itu ada empat kejutan judul baru yaitu ABC Fun With Mickey, Counting Fun With Mickey, Disney Frozen: A Sleepover Party, dan Disney Winnie the Pooh Fun with First Words," ungkap uli yang mendapatkan julukan sebagai Ibu Buku Indonesia.

Sementara itu untuk mengantisipasi antrean panjang seperti yang terjadi pada penyelenggaraan di tahun-tahun sebelumnya akibat maraknya pengunjung yang membuka jasa titip 'Jastip', panitia akan melakukan pembatasan pembelian untuk transaksi yang telah melampaui batas nominal pembelian guna meminimalisir fenomena 'bulk buying' atau pembelian buku dalam jumlah besar.

"Kami merasa tertolong dengan fenomena jastip ini, karena mereka mampu menyebarkan buku-buku tersebut, (kerja itu) tidak bisa kami kerjakan. Untuk mengantisipasi antrean yang memanjang, kami sudah melakukan pembatasan, untuk di Jakarta. Satu orang yang membeli buku melampaui nominal tertentu akan dipisahkan dari line antrean pembayaran," terang Uli.

Selain itu, BBW tahun ini juga akan menyediakan sebuah panggung besar yang dapat dimanfaatkan oleh komunitas-komunitas di Jakarta untuk menampilkan ide-ide kreatifnya.

"Ada satu tempat besar yang dibuka 24 jam, jadi bisa digunakan kapan saja. Komunitas yang mau menggunakan ruang itu bisa mengontak kami terlebih dahulu," jelasnya.

Direktur PT Jaya Ritel Indonesia ini berharap gelaran BBW 2020 yang akan mengusung konsep baru ini dapat menjangkau lebih banyak orang dan komunitas. Pihaknya menargetkan pengunjung BBW tahun ini dapat melebihi jumlah pengunjung tahun sebelumnya yang berhasil mencapai kisaran 2.850.000 pengunjung.

"Mereka hadir dulu, lalu membaca, baru kemudian membeli. Mereka datang saja, kami sudah merasa sedang. Kami sangat berharap bisa meingkatkan minat baca masyarakat Indonesia," pungkas Uli. (M-2)