Big Bad Wolf Ingin Terus Tingkatkan Literasi di Indonesia

UNTUK kelima kalinya, bazar buku Big Bad Wolf akan kembali digelar di Indonesia. Kali ini, Bazar yang menghadirkan buku internasional dan nasional itu akan digelar di Hall 7-10 ICE BSD, 6-16 Maret mendatang 24 jam nonstop.

Diskon buku yang ditawarkan sebesar 60%-80% untuk semua buku yang ada di Big Bad Wolf.

Presiden Direktur PT Jaya Ritel Indonesia Uli Silalahi mengatakan, Big Bad Wolf yang digelar sejak 2016 memgusung misi menggalakkan budaya membaca sejak dini serta menyediakan akses untuk memperoleh buku-buku yang baik dan berkualitas dengan harga yang sangat terjangkau.

Menurutnya, Big Bad Wolf telah meningkatkan kesadaran literasi ke lebih dari 2 juta orang di Indonesia dengan gelaran yang berlangsung di 7 kota besar di Indonesia.

"Ini adalah tantangan yang tidak mudah bagi kita, ada cerminan kualitas pendidikan dan bahkan value masyarakat kita yang masih perlu dipupuk. Melalui Bazar Buku Big Bad Wolf, berbagai macam pilhan bacaan yang menarik, berkualitas dapat diperoleh dengan harga yang sangat terjangkau," kata Uli dalam keterangam tertulisnya, Rabu (26/2).

Uli berharap, Big Bad Wolf dapat merangsang masyarakat untuk menjadikan buku sebagai sebuah kebiasaan dan semakin banyak informasi yang dapat dikaji dan dipahami melalui buku-buku di Bazar Buku Big Bad Wolf.

"Melihat minat baca di Indonesia saat ini cukup tinggi, kami akan terus meningkatkan kesadaran dengan mengadakan Bazar Buku Big Bad Wolf ke kota besar lainnya agar semua masyarakat Indonesia memiliki kesempatan untuk membaca buku-buku berkualitas dengan harga terjangkau," ujarnya.\

Berbagai genre buku tersedia dalam Big Bad Wolf kali ini, mulai dari seni, budaya, novel, fiksi, referensi, romance, sastra, novel grafis, bisnis, arsitektur, kuliner dari penjuru dunia, fashion, buku aktivitas terbaik untuk anak dan masih banyak lagi.

Tersedia juga buku untuk anak-anak seperti buku cerita, buku untuk mewarnai, sound books, board books, pop up books dengan harga yang sangat terjangkau. Buku anak yang paling diminati dalam Big Bad Wolf adalah Buku Ajaib yang merupakan salah satu terobosan terbaru yang menggabungkan antara teknologi dan literasi, yakni teknologi Augmented Reality (AR).

Terdapat 17 judul buku ajaib. Selain itu ada juga empat kejutan judul baru yaitu ABC Fun With Mickey, Counting Fun With Mickey, Disney Frozen: A Sleepover Party, dan Disney Winnie the Pooh Fun With First Words yang hanya bisa didapatkan secara eksklusif di Big Bad Wolf Indonesia.

Selain belanja buku, pengunjung Big Bad Wolf juga diajak berbagi dengan tersedianya korner Red Readerhood.

Red Readerhood adalah program sosial dengan misi untuk mewujudkan minat membaca sejak dini serta akses buku yang luas bagi semua kalangan, termasuk yang berada di pelosok tanah air.

Bazar Buku Big Bad Wolf bersama dengan Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Abri dan TNI Polri (FKPPI) tahun lalu telah mendonasikan 16,314 buku untuk perpustakaan dan sekolah di tujuh kota yaitu Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Balikpapan dan Makassar.

Selain itu, ada juga kontes sosial media yang berhadiah satu lemari buku penuh. Big Bad Wolf 2020 didukung oleh BCA yang menawarkan sejumlah promo menarik. (RO/OL-7)