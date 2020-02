Jelang F1, Honda Luncurkan Mobil Balap Baru

TIM balap Honda, Red Bull Racing dan AlphaTauri meluncurkan mobil balap terbaru mereka menjelang kejuaraan Dunia Formula Satu (F1) FIA 2020, di Grand Prix Australia, Melbourne, pada 15 Maret 2020.

Kedua tim balap itu juga langsung mengikuti sesi tes pra musim balap yang berlangsung sejak 19 - 21 Februari 2020 dan 26 - 28 Februari 2020, di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Spanyol.

Pada musim 2020, Honda kembali berpartisipasi sebagai pemasok unit daya untuk dua tim tersebut, yang merupakan musim ketiga untuk tim Scuderia Toro Rosso, yang sekarang dikenal sebagai Scuderia AlphaTauri dan tahun kedua dengan Aston Martin Red Bull Racing.

Dalam persiapan yang singkat menuju musim ini, para engineers Honda telah berhasil mengembangkan Power Unit baru yang diharapkan meningkatkan performa dari kedua tim yang didukungnya.

Tim Scuderia AlphaTauri akan turun dengan dua pembalap, yaitu Pierre Gasly dan Daniil Kvyat. Pada musim 2019, Gasly menutup musim di posisi ke-7, sementara Kvyat berada di posisi ke-13.

"Tahun pertama kami sebagai Scuderia AlphaTauri juga merupakan musim ketiga kami bersama Honda. Sejak pertemuan pertama kami di tahun 2017, kami telah membangun hubungan yang sangat baik dengan mereka. Ini adalah kemitraan yang didasarkan pada rasa saling percaya dan rasa hormat yang semakin kuat selama dua tahun terakhir," kataTeam Principal, Franz Tost dari Scuderia AlphaTauri Honda melalui siaran pers PT Honda Prospect Motor, hari ini.

Tahun lalu, lanjutnya, kinerja dan keandalan Honda PU menjadi peran penting dalam memberikan musim terbaik lebih dari satu dekade. "Kesinambungan adalah kunci kesuksesan dalam olahraga ini dan memasuki musim ketiga bersama dengan Honda, saya yakin kita akan melihat hasil yang baik di tahun ini," ujarnya.

Sementara itu, tim Aston Martin Red Bull Racing masih akan diperkuat pembalap berkebangsaan Belanda, Max Verstappen yang pada musim lalu menduduki posisi ke-3 di klasemen akhir kejuaraan F1.

Selain Verstappen, tim ini juga diperkuat oleh pembalap asal Thailand, Alexander Albon yang pada musim lalu menempati posisi ke-8 di klasemen akhir.

Musim yang sangat baik

Team Principal Aston Martin Red Bull Racing, Christian Horner mengatakan, Unit power Honda membuat kemajuan yang konstan sepanjang musim pertama kemitraan yang semakin menguat. Upaya Honda di akhir musim sangat mengesankan dan integrasi unit daya ke dalam RB16 sudah lebih lancar saat memasuki musim kedua bersama-sama dan merupakan karya seni yang nyata.

"Max dan Alex sepenuhnya telah termotivasi saat kami membangun akhir yang positif hingga 2019. Honda, sama seperti kami, memiliki semangat yang sama dan dapat dilihat dari kebanggaan mereka ketika kami mencapai kesuksesan bersama. Mereka berbagi tujuan dan target yang sama seperti yang kami lakukan sehingga saya sangat bersemangat untuk melihat apa yang dapat kami berikan dalam beberapa minggu dan bulan mendatang saat kami melawan Mercedes dan Ferrari," ujar Horner.

Mengenai performa dari kedua tim yang mesinnya dipasok oleh Honda, Katsuhide Moriyama, Chief Officer Brand and Communication Operations, Honda Motor Co., Ltd., mengatakan tahun lalu Scuderia Toro Rosso memiliki musim 2019 yang sangat baik. "Tahun pertama Martin Red Bull Racing, kami membuat langkah besar ke depan, memenangkan tiga balapan, kemenangan pertama Honda sejak tahun 2006. Namun, kami masih belum maksimal seperti yang kami inginkan," ujarnya.

Ia mengungkapkan menuju musim baru pihaknya melanjutkan kemitraan dengan kedua tim dan empat pembalap yang sama, dengan tujuan bekerja lebih baik untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin selama pengujian agar dapat bersaing sejak awal musim. "Di mana tujuan kami dengan kedua tim adalah untuk melakukan lebih baik lagi dari tahun lalu. Kami berharap tahun ini kejuaraan akan sangat menarik dan akan menampilkan banyak momen spesial untuk dibagikan dan dirayakan bersama penggemar kami," tukasnya. (S-1)