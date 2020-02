Chris Evans Main Film Musikal

AKTOR Chris Evans, 38, dikabarkan sedang dalam negosiasi untuk memainkan tokoh utama di film musikal adaptasi teater Broadway Little Shop of Horrors bersama lawan mainnya di Avengers, Scarlett Johansson.

Seperti dilansir The Hollywood Reporter, Rabu (26/2), film Little Shop of Horrors yang juga dibintangi Taron Egerton dan Billy Porter itu nantinya akan disutradarai Greg Berlanti dan diproduksi Warner Bros.

Little Shop of Horrors mengisahkan Seymour, penjual bunga yang lemah lembut yang bekerja di Skid Row Florists yang dimiliki Mr Mushnik. Egerton dan Johansson berada dalam tahap pembicaraan untuk peran masing-masing. Evans dikabarkan akan memainkan peran dokter gigi Orin Scrivello, pacar Audrey yang kejam dan sadis, yang menemukan kesenangan besar dalam profesi pilihannya.

Proyek itu merupakan remake dari film berjudul sama yang disutradarai Roger Corman pada 1960. Lalu pada 1986, film itu kembali diadaptasi menjadi musikal populer yang dibintangi Rick Moranis dan Steve Martin. Menurut rencana, versi terbaru The Little Shop of Horrors akan mulai produksi pada musim panas ini. (Ant/H-3)