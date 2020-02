Jakarta Kebanjiran lagi, Sepeda Motor Boleh Masuk 3 Jalan Tol ini

Tiga ruas jalan tol dibuka untuk dapat dilintasi oleh sepeda motor akibat banjir yang merendam berbagai kawasan Jakarta.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya ABKP Fahri Siregar di Jakarta, Selasa (25/2), menuturkan tiga jalan tol yang dapat dilintasi sepeda motor yakni Tol Jagorawi Gerbang Tol Taman Mini 2 arah Priok dikeluarkan di Off Ramp Kodam Jaya. Lalu di Tol Wiyoto Wiyono Gerbang Tol Kebon Nanas dikeluarkan di Off Ramp Cempaka Putih dan sebaliknya. Lalu di Tol Becakayu, dari Bekasi arah Jakarta dikeluarkan di Off Ramp Pondok Kelapa.

"Untuk ganjil genap tidak diberlakukan saat ini karea situasional adanya beberapa lokasi yang tergenang air. Sampai saat ini tidak diberlakukan," ujarnya.

Sementara itu banjir setinggi 60 sentimeter terjadi di underpass Senen Jakarta Pusat. "Underpass Senen tidak dapat dilintasi kendaraan roda dua maupun roda empat untuk sementara," ujar Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Lilik Sumardi.

Selain itu banjir juga terjadi di kawasan Jalan Galur Raya arah simpang lima Senen, Jakarta Pusat. Ketinggian air di sana setinggi 20 sentimeter menggenangi ruas Jalan Galur Raya. Tapi, para pengendara masih berupaya melintas di sana.

"Sementara wilayah Jakpus yang tidak bisa dilewati Jalan Suprapto, Underpass Senen, Jalan Gunung Sahari dari Mbal ke Pintu Besi, Jalan Bungur Raya dari Lampu Merah Bungur sampai depan Pengadilan, Jalan Bendungan Hilir Raya persis (depan) Rumah Sakit Mintoharjo," ungkapnya. (X-15)