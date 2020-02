Olivia Wilde Mengisahkan Perempuan

MEMULAI debut sebagai sutradara dalam film Booksmart, yang dirilis pada 2019, merupakan jalan bagi aktris Olivia Wilde, 35, untuk menginspirasi perempuan lain membuat film atau memulai bisnis. "Aku berusaha memindahkan kisah-kisah autentik perempuan ke layar perak dalam Booksmart," kata Wilde dalam acara the Makers Conference yang digelar di Los Angeles, Amerika Serikat, Rabu (12/2) waktu setempat.

Meski bergenre komedi, Booksmart mendapatkan banyak apresiasi positif dari kritikus film. Booksmart terpilih sebagai best film of 2019 dalam San Francisco Film Festival dan dinominasikan dalam Critics’ Choice Award serta Gotham Award.

Wilde yang mendapat penghargaan best first feature dalam the Film Independent Spirit Awards untuk Booksmart terpilih menjadi pembicara di konferensi yang menampilkan perempuan terdepan di dunia hiburan. Bersamanya hadir pula dalam panel itu pengacara Anita Hill, aktivis Gloria Steinem, dan penulis Yvone Orji.

Dalam panel, Wilde mengungkapkan banyak hal yang mendorongnya untuk bercerita melalui film. Ia mencontohkan film pendek Wake Up, yang ia sutradarai, terinspirasi dari pengalamannya ketika berkendara dengan subway di Kota New York.

"Aku akan memakai earbuds, mendengarkan podcast The Daily dari The New York Times. Akan tetapi, kemudian aku sadar, aku tidak terhubung dengan siapa pun," ujarnya. "Aku sadar aku merasa lebih bersalah karenanya," imbuh Wilde.

Ia menegaskan orang akan memilih berada dalam suasana nyaman dan bergeming dari telepon selulernya. "Padahal, itu memutus inspirasi spontan karena semuanya sudah disiapkan," keluh Wilde. Ia pun mulai bekerja sama dengan Margaret Qualley, yang bermain dalam Once Upon a Time… in Hollywood, untuk memproduksi Wake Up. Film tersebut tampil perdana dalam Sundance Film Festival 2020.

Makers Conferense bertujuan mengeksplorasi cara-cara mempercepat kesetaraan perempuan.

Konferensi ini menghadirkan ratusan perempuan yang berpengaruh dalam dunia bisnis, hiburan, teknologi, serta keuangan.



Gender

Dalam Makers Conference, Wilde pun menyoroti pergelaran Oscar, Emmy Awards, dan Golden Globe 2020 yang telah usai. Ia mengatakan, ia senang melihat koleganya membawa pulang penghargaan berakting, tapi ia condong dengan kritik yang mempertanyakan mengapa kategori dipisahkan berdasarkan gender.

"Aku menghargai pemenang sutradara perempuan terbaik, tapi aku akan lebih memilih sebagai sutradara (terbaik)," ujar Wilde, merujuk pada sejumlah penghargaan yang ia terima dalam debutnya menyutradarai Booksmart. "Aku pikir kita juga harus menghilangkan kategori akting berdasarkan gender. Kita harus menempatkan perempuan sebagai partner yang setara," imbuh perempuan yang memulai debut di panggung Broadway dalam adaptasi karya George Orwell berjudul 1984.

Meski kini sibuk menjadi sutradara, Wilde juga dikenal sebagai filantropi. Ia turut mendirikan perusahaan filantropi Concious Commerce. Wilde mendapat penghormatan Advocate Award dari organisasi Save the Children dan menjadi duta bidang maternal. Ia pun menjadi anggota Artists for Peace and Justice serta the ACLU of Southern California. (H-3)