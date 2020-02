Jalan Tol Bebas Truk Besar Tahun Ini

Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) unsur Kementerian PUPR Agita Widjajanto mengatakan pihaknya tengah berupaya agar pada 2020 jalan tol bisa bebas kendaraan Over Dimension and Over Load (ODOL) atau truk besar.

Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kerugian biaya pemeliharaan yang harus dikeluarkan pemerintah apabila ODOL terus beroperasi melalui jalan tol.

"Kita sepakat 2020 ini bebas ODOL. Harus konsisten dalam rangka penegakan ODOL ini," ujar Agita di acara Aksi Keselamatan Jalan Tol di Cirebon, Senin (24/2).

Untuk menyukseskan program ini, sepanjang 2020 ini BPJT bekerja sama dengan beberapa pihak seperti, Ditjen Binamarga, Ditjen Perhubungan Darat, Korps Polri, dan Asosiasi tol.

Bentuk kerja sama yang dilakukan dengan melakukan kampanye keselamatan berkendara di jalan tol sekaligus penindakan terhadap ODOL yang melanggar ketentuan yang berlaku.

Kampanye akan dilakukan selama 2020 di setiap akhir bulan dengan titik yang berbeda. Selama akhir Februari 2020 ini kampanye keselamatan berkendara dilakukan di tol Kanci-Pejagan.

"Ini merupakan kampanye kedua, nanti sepanjang 2020 akan lakukan penindakan ODOL dan kampanye serupa. Setiap akhir bulan akan beginu supaya yang disepakati 12 November 2019 itu mulai dilaksanakan," imbuhnya. (E-3)