Sonic Puncaki Box Office

FILM komedi petualangan Sonic the Hedgehog sukses memuncaki box office Amerika Itara setelah meraup pendapatan sebesar US$26,3 juta.

Sonic yang dibintangi Jim Carrey sebagai tokoh antagonis Dr Robotnik berkisah tentang landang berwarna biru yang bisa bergerak dengan kecepatan supersonik,

Film debutan The Call of the Wild yang dibintangi Harrison Ford menduduki peringkat kedua dengan raihan US$24,8 juta.

Call of the Wild bercerita mengenai petualangan seorang pria dan serombongan anjing penarik seluncur di Alaska dan Klondike, Kanada.

Posisi ketiga ditempat Birds of Prey yang turun satu peringkat dari pekan sebelumnya. Film yang dibintangi Margot Robbie sebagai Harley Quinn, mantan kekasih Joker, meraup pendapatan sebesar US$7 juta.

Film horor Brahms: The Boy II menduduki peringkat keempat dengan pendapatan sebesar US$5,9 juta. Katie Holmes berperan dalam film sekuel The Boy produksi 2016 yang berkisah mengenai boneka dengan kekuatan ajaib.

Posisi kelima ditempati film aksi komedi Bad Boys for Life. Film yang dibintangi Will Smith dan Martin Lawrence itu meraup pendapatan sebesar US$5,8 juta. (AFP/OL-1)