Marketition Jadi Ajang Kreativitas Mahasiswa Seputar Pemasaran

UNIVERSITAS Prasetiya Mulya bersama dengan PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk telah sukses menggelar Marketition, yakni kompetisi bagi mahasiswa tingkat pascasarjana jurusan bisnis, ekonomi, dan manajemen di Indonesia juga Asia.

Pada kompetisi ini, para mahasiswa diminta untuk menciptakan proses dan ide kreatif yang inovatif berdasarkan case study seputar pemasaran yang diberikan oleh perusahaan. Ajang tersebut telah diadakan oleh Universitas Prasetiya Mulya sejak 2012.

“Ajang ini juga sekaligus menjadi sarana bagi kami untuk mendapatkan ide-ide baru yang diharapkan dapat dikembangkan dan diimplementasikan di perusahaan,” jelas Arifan Rachman, GM Organization & People Development PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk, dalam keterangan pers yang diterima Media Indonesia di Jakarta, Minggu (23/2).

Beberapa aspek yang dinilai dalam kompetisi ini adalah orisinalitas ide, strategi marketing yang digunakan, aspek finansial, dan prospek revenue dari ide yang ditawarkan.

Faculty Member of Universitas Prasetiya Mulya, Andreas Budihardjo menjelaskan, Marketition hadir sebagai media baru bagi para pelaku bisnis untuk dapat menghadirkan solusi dari berbagai tantangan yang dihadapi, khususnya dalam bidang marketing.

“Dalam melaksanakan Marketition yang ke-8 ini kami bekerja sama dengan MPM, sebagai perusahaan automotive consumer yang telah beroperasi selama lebih dari tiga dekade. Hal ini tentunya menjadi pembelajaran yang menarik bagi para mahasiswa bagaimana membuat marketing plan bagi perusahaan yang berfokus di bidang B2B juga B2C,” ungkapnya.

Tim yang berhasil mendapatkan gelar juara dan hadiah senilai US$4,200 yaitu: Amero Uno PPM School of Management (juara), Energized from Synergized IPMI International Business School (runner up), Racehorse SBM ITB (peringkat tiga). Sementara itu, Binus University meraih predikat Best Social Media Campaign Fighter.

“Kami ucapkan selamat kepada tim-tim yang berhasil meraih gelar juara di Marketition kali ini dan juga terima kasih bagi tim yang telah berpartisipasi namun belum berhasil lolos ke babak semifinal maupun final. Semoga kompetisi Marketition ini dapat terus berlangsung dan terus menghasilkan ide-ide terbaik yang dapat bermanfaat bagi perkembangan bisnis di Indonesia”, tutup Arifan. (RO/A-3)