Cinecenter, Bioskop Alternatif Baru di Selatan Jakarta

CINECENTER mengukuhkan diri sebuah rumah film baru bagi pecinta film. Cinecenter memiliki dua studio yakni Studio Room untuk film-film Indonesia serta film klasik Indonesia dan Cinema Room untuk film internasional dan film festival.



Studio Room Cincenter akan menampilkan film Kucumbu Tubuh Indahku dari Garin Nugroho sebagai perayaan Sutradara Terbaik di Indonesia. Cinecenter juga menayangkan beberapa film klasik Garin Nugroho secara gratis pukul 12.00 WIB setiap hari. Film tersebut antara lain Cinta dalam Sepotong Roti, Daun di Atas Bantal, Opera Jawa, dan Aach... Aku Jatuh Cinta.



Selaras dengan tema kasih sayang di bulan Februari, Cinecenter memilih tema Cinta untuk program Cinema Room. Cinecenter menayangkan film klasik When Harry Met Sally, Love Story, dan The Shape of Water. Film Love Story ditayangkan secara gratis khusus di bulan Februari.

Dalam waktu dekat, Cinecenter berencana menampilkan film klasik Indonesia pukul 12.00 WIB secara gratis. Yayasan IdFilmCenter merestorasi film klasik Indonesia dan mengembalikan satu film Indonesia per tahun.

Tahun 2019, IdFilmCenter merestorasi film Aladin (1953), serta film Tjoet Nja' Dhien atas gagasan yayasan direstorasi Museum Film Mata di Amsterdam, Belanda. Versi restorasi film Aladin telah tayang di Festival Film Busan 2019.



Cinecenter dibuka secara resmi 1 Februari 2020 di Lantai 2 Roosseno Plaza Kemang. Rumah film ini dibuka setiap hari mulai pukul 12.00 hingga 19.30 WIB. Tiket sekali menonton dikenakan biaya Rp30 ribu. Situs resmi Cinecenter dapat diakses melalui www.cinecenter.id. (medcom.id/OL-12)